Med eiendommen følger panoramautsikt over Hankøsundet, lang strandlinje, brygge, båthus og 15 mål tomt. Boligen er fra 1918 med saltvannsbasseng og skiferbelagt uteplass, forteller megler Torbjørn Ek i Advokat Ek til Finansavisen.

– Vi kjører full rulle etter påske. Taksten er 35 millioner, og den endrer vi ikke på, men kanskje gjør vi noe med prisen. Det er ikke endelig bestemt. Vi er uansett åpne for bud, sier Ek.

Bygningsmassen utgjør 400 kvadratmeter bestående av hovedhus i to etasjer samt gjestehus. Det er flere stuer, åtte soverom og taubane fra hovedhus til bryggen for transport av varer og bagasje.

– Jeg kan bekrefte at eiendommen er godt vedlikeholdt og at den er i god stand. Det er ingen luksusstandard, men det bygningsmessige er bra, så det er et veldig bra utgangspunkt, sier Ek.

Daværende kronprins Olav kjøpte Bloksberg i 1947. Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald eiendommen. Prinsesse Märtha Louise overtok stedet i 2001.

