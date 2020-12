Mannen kom kjørende i en norskregistert bil inn på grønn sone på tollstasjonen ved Svinesund ut på ettermiddagen lille julaften, og ble rutinemessig stoppet av politiet for en prat.

– Vi overtok den videre kontrollen. Han forklarte da at han hadde vært en tur hjemme i Polen, og hadde med seg en del mat og noen bagger for en venn, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Smuglervarene var forsøkt skjult i svarte søppelsekker. FOTO: Tolletaten

En nærmere undersøkelse av innholdet i bilen viste at sjåføren ikke fortalte hele sannheten. Tollerne fant nemlig både 40.000 sigaretter, en kilo røyketobakk og ti liter øl. Beslaget utgjør et forsøk på å unndra rundt 140.000 kroner i avgifter.

– Så han hadde med seg litt ekstra, ja. 40.000 sigaretter er ganske mye, fastslår Grandahl.

Da smuglingsforsøket var avslørt, ble mannen brått litt mer snakkesalig.

– Han sa at han skulle levere sigarettene til en adresse i Norge, så dette var et kureropdrag, sier seksjonssjefen.

Mannen er anmeldt til politiet, og kan trolig vente seg en bot for den ulovlige transporten.

