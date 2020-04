Smuglingsforsøket ble oppdaget da den polskregistrerte bilen med tilhenger ble kontrollert inne på tollstasjonen påskeaften. Sjåføren hadde deklarert andre varer, men ble likevel stoppet på vei ut.

– Vi hadde en kontroll på rød sone, og det er ikke uvanlig at vi sjekker hva som faktisk er i lasten før folk får kjøre ut, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Ikke ukjent

Da tollerne tok både bil og henger nærmere i øyesyn ble det raskt klart at de inneholdt en rekker varer som skulle ha blitt fortollet før sjåføren og passasjeren hans, begge polske menn, kjørte videre.

Blant annet ble det funnet 15 liter vodka og 24 liter øl, men det var noe annet tollbetjentene reagerte mest på.

– Han hadde også med seg en god del nye bildekk, nærmere bestemt 68 stykker. Han sa de var til hans egne biler, men da skal man ha en bra bilpark. Uansett hjelper det lite så lenge dekkene ikke var deklarert, utdyper Grandahl.

Samtidig viste det seg at sjåføren var en gjenganger, som har blitt tatt for smugling over Svinesund flere ganger tidligere.

– Han er ikke permanent bosatt i Norge, men jobber nok litt her til tider. Etter at varene var beslaglagt fikk han lov til å kjøre videre, og vil få en straffereaksjon fra politiet i etterkant, sier Grandahl.

I tillegg til de 68 bildekkene, hadde den polske smugleren også med seg 15 liter vodka og 24 liter øl (til høyre) han hadde latt være å fortolle. Foto: Tolletaten

«Nemo» brukte nesa

Også en nederlandsk sjåfør ble avslørt for smugling på rød sone ved tollstasjonen i løpet av påskehelgen.

I forbindelse med kontroll av vogntoget hans, markerte nemlig narkotikahunden «Nemo» for funn i førerhytta. Ved nærmere ettersyn ble det avdekket 12,6 gram marihuana, samt en joint og en grinder (verktøy som brukes til å male opp cannabisprodukter, journ.anm.).

– Dette var ikke noe stort beslag, men det var likevel bra gjort av hunden å lukte seg fram til det. Det er også fint for hundeførerne våre å se at det fungerer, sier Grandahl.

Sjåføren fikk en bot på 15.000 kroner for forsøket på narkotikasmugling.

– Litt skuffende

For øvrig opplyser kontorsjefen ved Svinesund at det stort sett har vært en forholdsvis rolig påske med tanke på grensetrafikk, både på personbil- og trailersiden. Unntaket var onsdagen før skjærtorsdag, da både NRK og andre medier rapporterte at et hundretalls personer valgte å overse myndighetenes tydelige oppfordring om å droppe svenskehandel i disse dager.

– Da var det en del som var ute og handla, og mange som fikk med seg brev hjem fra politiet med karantenereglene. Det er rett og slett litt skuffende at folk ikke kan holde seg til det som er anbefalt, fastslår Grandahl.

– Men allerede på torsdagen roet det seg igjen, legger han til.

Det har likevel blitt skrevet ut en god del forelegg til folk som har hatt meg seg mer enn lovlig kvote av diverse varer i løpet av påsken.

– Vi holder trykket oppe og følger fortsatt godt med på det som skjer. Heldigvis er det ingen flere av våre tjenestepersoner som har blitt syke. Folka våre er flinke til å stå på, og gjøre som de skal med tanke på renhold og det å holde avstand både til hverandre og de som er innom, avslutter Grandahl.

