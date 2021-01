Klokka 14 lørdag 2. januar kunne tollerne ved Svinesund notere det første anmeldte smuglingsforsøket i 2021. Da stanset de en norskregistrert bil som kom kjørende inn på grønn sone ved tollstasjonen.

– I bilen satt fem personer – fire menn og en dame, alle polske – som forklarte at de var på vei til Norge for å jobbe. En av våre tollbetjenter bestemte seg for å foreta en nærmere sjekk av bilen og hva de hadde med seg, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Les også: – En eksplosjon av «varetaxier» (+)

Det ble raskt oppdaget flere pappesker pakket inn i svart krympeplast, og i en av disse åpenbarte det seg store mengder ulovlige legemidler.

– Det var til sammen 791 dopingampuller, 16 hetteglass inneholdende 760 gram flytende dopingmidler og 1.290 dopingtabletter. I tillegg ble det funnet 196 reseptbelagte tabletter av annen type, opplyser Grandahl.

Les også: Tatt med 84 kilo kjøtt og hjemmebrentapparat

Hva slags type dopingmidler som ble forsøkt smuglet i dette tilfellet er ikke spesifisert i tollrapporten, men seksjonssjefen har grunn til å anta at det dreier seg om anabole steroider, noe som også understøttes av bildet Tolletaten har tatt av beslaget.

– En av passasjerene, en mann født i 1976 som er bosatt i Oslo, vedkjente seg å være eieren av dette. Han fortalte at det skulle leveres til treningsvenner som trener på et senter i Viken, sier Grandahl.

I og med at det var én som tok på seg det fulle ansvaret for de ulovlige varene, slapp de fire andre i bilen unna straffeforfølgelse. Også mannen som nå er anmeldt fikk lov til å reise videre inn i Norge, men kan vente seg en reaksjon fra politiet i etterkant, trolig i form av en saftig bot.

Les også: Under flyttelasset fant tollerne både øl, snus og røyk

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.