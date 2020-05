En statlig oppryddingsaksjon, ledet av nettopp Kystverket, ble iverksatt torsdag for en uke siden.

– Aksjonen vil pågå en god stund framover, særlig siden fuglereservater først kan ryddes etter 31. juli på grunn av ferdselsforbudet. Vi vil tilpasse vår aksjon i tråd med behovet for rydding i skjærgården, opplyser beredskapsdirektør Hans Petter Laahne Mortensholm i Kystverket.

13,3 tonn lekket ut

Det var natt til 23. februar at om lag 13,3 tonn med plastpellets lekket ut av en ødelagt container om bord i skipet M/V Trans Carrier, vest for Danmark. Politiet anslår at 5-600 millioner av disse små plastkulene havnet i sjøen.

Tre uker senere, 16. mars, fikk Fredrikstad kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken den første meldingen om at store mengder med plastpellets hadde drevet i land i Hankøsundet i Østfold. I ukene som har gått siden da, er det meldt om flere hundre nye funn av pellets, også i Vestfold og Agder.

I tillegg er det nylig gjort funn av pellets på minst ti forskjellige steder i Sverige. Fuglene tror det er mat, ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter.

Jobber med kartlegging

Kommunene og frivillige har gjort den største innsatsen i opprydningsarbeidet så langt, opplyser Kystverket.

– Det er blant annet blitt plukket opp cirka 1,8 tonn i Østfold. Etter at den statlige aksjonen ble iverksatt, er det ikke blitt registrert store påslag av plastpellets. Vi har vært på Jomfruland og plukket opp pellets der. Også i Tvedestrand har det blitt plukket opp noe. Utover dette har det ikke blitt registrert større funn foreløpig, sier Mortensholm.

– Vi jobber med å finne ut hvor det er påslag av pellets, slik at vi kan få ryddet opp der det trengs. I tillegg til at de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning er ute, håper vi på mange telefoner fra publikum for å få kartlagt dette, fortsetter han.

– Håper mange ringer

De som vil melde fra om funn av plastpellets kan ringe 33034810. Innringerne vil da bli bedt om å oppgi sted, omfang og tidspunktet for når de oppdaget pelletsene. Kystverket ønsker også foto, hvis mulig.

– Hvor mange meldinger har dere fått inn til «pelletstelefonen»?

– Publikumstelefonen har bare vært operativ siden tirsdag ettermiddag, og så vidt jeg vet har det ikke kommet inn telefoner der fram til onsdag morgen. Vi er spente på hvor mye som kommer inn framover, og håper mange ringer. Mange bruker også den digitale løsningen som er utarbeidet av Oslofjorden Friluftsråd og Fredrikstad kommune, svarer Mortensholm.

Den finner du her.

– Alle funn følges opp

– Hvordan vil dere respondere på meldinger dere får?

– Vi registrerer alt som kommer inn, og ønsker å få fjernet pellets der de finnes. Dersom noen ringer og sier at de har funnet et stort påslag, gir vi beskjed til de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning. De aksjonerer så raskt det er mulig, svarer Mortensholm.

– Om ikke det er snakk om særlig store mengder og innringer ønsker å plukke det opp selv, er vi positive til det. Vi vil gjerne at folk da skal oppgi omtrentlig hvor mye de har plukket opp, slik at vi kan ha oversikt over hvor mye pellets som er ryddet. Alle funn blir registrert og følges opp.

– Oppfølgende undersøkelser

– Har dere fått meldinger om døde sjøfugler eller annen akutt skade på natur og dyreliv?

– Vi har ingen meldinger om skade på fisk, fugl eller annet dyreliv. En del døde ærfugler som ble funnet i dette området tidligere i år, kan ikke knyttes til denne hendelsen. De var utmagret og døde som følge av mangel på mat. Disse blir nærmere undersøkt av Norsk institutt for naturforskning, svarer Mortensholm.

Kystverket vil likevel gjennomføre oppfølgende undersøkelser for å kartlegge hva slags miljøkonsekvenser utslippet av plastpellets kan ha fått.

– Her vil vi basere oss på innspill fra vår rådgivende gruppe for hendelser med akutt forurensning. Den omfatter blant annet Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, forteller Mortensholm.

Rederiet betaler

– Hvor mye vil det koste å rydde opp etter dette utslippet av plastpellets?

– Vi har systemer for økonomiske prognoser, men foreløpig er det for tidlig å anslå kostnadene til det offentlige. De vil likevel ikke være i det omfanget vi vanligvis ser under oljevernaksjoner.

– Hvem betaler for oppryddingen?

– Det er ansvarlig forurenser, i dette tilfellet rederiet, som betaler utgifter ved en statlig aksjon, slår Mortensholm fast.

Rederiet Seatrans Ship Management, som eier skipet plastpelletsene lekket ut fra, deltar nå i oppryddingsaksjonen med egne ressurser, ifølge Kystverket.

