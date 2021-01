Seks år etter at Petter Nyquist levde som uteligger i Oslo og ble rikskjendis med som «Petter uteligger» på TV, er han i januar klar med en ny serie der han følger hvordan idrett kan hjelpe dem som sliter.

Tittelen på TV 2-serien er «Petter uteligger – idretten skaper sjanser». Der følger den prisbelønte programlederen og dokumentaristen seks mennesker som gjennom foreningen som også heter Idretten skaper sjanser prøver å finne en vei ut av rusavhengighet og inn i et nytt fellesskap og en bedre hverdag.

Var livredd hester

I fjor møtte Demokraten Anita Johannessen på Tune Ridesenter. Her fortalte hun om rusmisbruket som begynte tidlig i tenårene. Og den lange, tunge og vanskelige veien inn i voksenlivet – med rus, og familien som forsvant.

Deltakelsen i prosjektet hvor hestestell står på dagsplanen ble redningen, fortalte hun.

– Jeg var livredd for hester. Den første gangen jeg kom hit satt jeg «limt fast» til en krakk inne i stallen. Tidligere gikk dagene med til å ligge hjemme på sofaen og bli gradvis mer og mer deprimert. Nå vil jeg helst være sammen med hestene hver dag. Ja, jeg blir sliten – men på en helt annen måte enn før, sa Anita Johannessen.

I april 2019 hadde ingen trodd at Anita Johannessen fra Fredrikstad kom til å vie livet til hest. Hun var livredd for de firbeinte. Foto: Tomm Pentz Pedersen

Fotball, sykkel, ski og ridning

– Idretten er åpen for alle. Det handler ikke om å sykle lengst eller score flest mål, men om å bli inkludert, være en del av et fellesskap og ikke minst oppleve mestringsfølelse. Det å se disse menneskene kjempe for å nå målene sine både på og utenfor idrettsarenaen, og vokse som mennesker, er sterkt og givende, sier Petter Nyquist i en uttalelse.

Det første såkalte gatelaget i fotball ble stiftet for ti år siden, og inspirert av dette er det nå etablert tilsvarende lag innen sykkel, ski og ridning i samarbeid med de respektive forbundene innunder Norges idrettsforbund.

Spørsmålet som stilles, er om andre lag og idrettsformer kan klare det samme som gatelagsfotballen – som ifølge pressemeldingen er blitt «en vei tilbake til et håndterbart liv» for hundrevis av spillere som slet med rus eller psyken.

Petter Nyquist sier han også ønsker å trekke frem de engasjerte trenerne og lederne i prosjektet, som han sier gir så mye av seg selv i serien, som har premiere 24. januar.

