Sist onsdag ble et svensk vogntog tatt inn til kontroll ved Svinesund. Der oppdaget vegvesenets kontrollører at det var mye som ikke var som det skulle. Vogntoget hadde nemlig både dårlige bremser, sprekkdannelser i hovedramma og ett dekk som var slitt ned til corden. I tillegg var det tungt lastet.

– Dette er et svært trafikkfarlig kjøretøy som absolutt ikke har noe på veien å gjøre, og som ble pålagt et umiddelbart kjøreforbud, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Demokraten.

– Katastrofale utfall

Han utdyper at de dessverre altfor ofte ser tunge kjøretøy med store mangler som er på vei inn i landet, og at kombinasjonen av mange feil bare gjør det hele enda verre.

– Hvis den ramma knekker, kan hele kjøretøyet dele seg. Det kan også skje at det ikke har bremser nok hvis et annet kjøretøy foran stopper eller senker farten. Begge deler kan i ytterste konsekvens få katastrofale utfall, med døden til følge, sier han alvorlig.

Også torsdag fikk vegvesenet luket ut flere trafikkfarlige tungbiler fra å kjøre videre med alvorlige mangler.

I dagsrapporten framheves et tyrkisk vogntog som ble stoppet med alvorlige bremsefeil, et polsk vogntog som hadde sprekte bremseskiver og et rumensk vogntog med manglende bremser på ett av hjulene på hengeren. Alle disse fikk kjøreforbud, og det samme gjorde ytterligere fire vogntog som hadde henholdsvis overlast og dårlig lastsikring.

– Her er bremsene mer eller mindre borte, sier Grotterød om ett av vogntogene som fikk kjøreforbud torsdag. FOTO: Statens vegvesen

Skuldertrekk

Grotterød klarer ikke å skjule en oppgitt latter når han forteller om de daglige funnene som gjøres ved grensa.

– Det er kanskje ikke pent å le, men det er helt utrolig at sjåførene tør å sette seg bak rattet på disse kjøretøyene, mener Grotterød.

– Mange av de utenlandske sjåførene trekker litt på skuldrene, og sier de har fått beskjed om at de må kjøre uansett. Hvis ikke de gjør det, er det nok av andre som kan ta oppdraget, så det er nok et tøft marked, legger han til.

Totalt i løpet av de fire første dagene i uke 35 kontrollerte vegvesenet 152 tunge kjøretøy ved Svinesund og Ørje, og av disse ble hele 82 ilagt kjøreforbud.

– Jeg er ikke overrasket, og statistikken så langt i august viser at 64 prosent av kjøretøyene vi har kontrollert, har fått enten kjøreforbud eller en mangellapp. Det er et urovekkende høyt tall, fastslår Grotterød.

Mål om 100 prosent

Han forteller at de hele tiden ønsker å skjerpe rutinene for å sørge for at tunge kjøretøy med alvorlige feil og mangler blir stanset, og at kontrollvirksomheten også har et internasjonalt perspektiv, fordi mange av bilene også trafikkerer i andre land.

– Vi jobber nå med å få på plass et fullverdig risikoklassifiseringssystem som skal hjelpe oss med å plukke ut de riktige kjøretøyene til kontroll. Det går blant annet på hvilke som har vært inne til kontroll tidligere, for vi ser ofte at det er de samme som går igjen. På den måten kan vi i enda større grad luke ut verstingene. Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig av de trafikkfarlige kjøretøyene blir stående her hos oss, og målet vårt er å stoppe 100 prosent, avslutter Grotterød.

