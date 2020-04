Over 2.000 dro på svenskehandel og havner i karantene

350 personer ble stoppet ved ulike grenseoverganger i Innlandet politidistrikt i løpet av påskeuka. 1.700 ble stanset på Svinesund og 300 i Ørje, melder NRK.

Øyvind Nilsen, avsnittsleder for innsatsledelse i Øst politidistrikt, sier at mange forklarer at de valgte å dra over grensen fordi de trengte å handle snus, røyk eller matvarer.

Det er ikke forbudt å reise til Sverige, men du må i karantene i 14 dager når du kommer tilbake til Norge.

