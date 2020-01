​Årlig rammes mange mennesker av uventet hjertestans. Hjertestans er livstruende og krever korrekt innsats av de som oppdager det. Tidlig innsats og korrekt bruk av hjertestarter kan tredoble sjansen til å redde livet til personer med hjertestans.

LES OGSÅ: Fire menn drept i Østfold-trafikken i 2019

– Viktig samling

Deltakerne kom fra Sykehuset Østfold, Østfold-kommunene og Høgskolen i Østfold deltok under den årlige instruktørsamlingen på før jul.

Å delta på godkjent instruktørsamling i hjerte-lunge-redning (HLR) annenhvert år, er et krav for å beholde godkjenningen som HLR-instruktør fra Norsk Resusciteringsråd.

– Dette er en viktig samling for alle HLR-instruktørene i Østfold, i forhold til samarbeid på tvers i fylket, sier opplæringskoordinator Richard Monroe Olsen i Sykehuset Østfold.

Det er flere kritierier for å få samlingen godkjent av Norsk Resusciteringsråd, som blant annet handler om faglige forelsninger, informasjon om hvordan kursvirksomheten dokumenteres, samt mulighet for praktisk trening, skriver sykehuset i en pressemelding.

I Østfoldmesterskapet i HLR, der deltakerne brukte QCPR-dukkene til å konkurrere i hjerte-lunge-redning.

De beste gikk til finale foran alle kursdeltakerne, og det var til slutt Inger Marie Hagen fra DPS nordre Østfold og polikliniske tjenester Edwin Ruud, som gikk av med seieren.

LES OGSÅ: De gledet seg til å feire ti års bryllupsdag – så fikk Geir dødsdommen

Anbefaler ikke pulssjekk

En person med hjertestans vil være bevisstløs, og vil kunne ha blålig eller hvitfarget hud. Pusten vil kunne være svært unormal den første tiden etter at hjertet har stoppet (agonale gisp), alternativt helt fraværende.

Det vil ikke være følbar puls, men da det er fare for at livredderen kan mistolke pulsfølingen som at personen har puls og dermed forsinke hjerte-lungeredning, anbefales ikke pulssjekk i en slik situasjon, unntatt for spesielle kategorier helsepersonell, skriver snl.no.

Ved mistanke om hjertestans skal man alltid ringe telefonnummeret 113, der veiledning vil bli gitt over telefon. Hjerte-lunge-redning (HLR) med brystkompresjoner og innblåsinger med munn-til-munn skal startes på alle livløse personer der man etter å ha gitt vedkommende frie luftveier har konstatert unormal eller ingen pust.