Østfoldbanen åpner kanskje ikke mandag heller

Det er åpningen av nybygde Ski stasjon som skaper problemer for Østfoldbanen. Etter flere uker med buss for tog, er åpningen blitt utsatt flere ganger, og ifølge Bane Nor er det heller ikke sikkert de kan åpne for trafikk mandag.

– Det jobbes fortsatt med å løse de tekniske problemene på den nye stasjonen. På fredag blir det klart om stasjonen åpner mandag, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor til NRK.