– Den norske reklamelovgivningen er allerede ganske streng, og det er forbudt å reklamere for ting som tobakk, alkohol og produkter som retter seg mot barn. Vi ønsker også å forby all reklame for fossil energi, fossilbiler, flyreiser og cruise, sier Sigrid Z. Heiberg til Dagsavisen.

Hun ble valgt som Oslo MDGs nye lokallagsleder etter finansbyråd Einar Wilhelmsen på partiets årsmøte i helga. På det samme årsmøtet vedtok Oslo MDG en uttalelse der de ønsker å forby reklame for forurensing.

Kutte og slutte

«Når vi som samfunn ønsker å få færre til å røyke, forbyr vi reklame for tobakk. Dette har vært ukontroversielt i mange tiår. Nå er tiden kommet til å forby reklame for selskaper og produkter som ødelegger klimaet og vårt fremtidige livsgrunnlag» heter det i uttalelsen.

Foto: MDG

– Vi vet at vi er nødt til å kutte ned og etter hvert slutte med fossilt brennstoff. Da mener vi et lurt sted å begynne er å slutte å oppfordre folk til å bruke mer, og manipulere folk til å tro at de absolutt trenger noe. Vi vet at klimagassutslipp er skadelig for alle på kloden, og da bør vi slutte å presse folk til å forbruke stadig mer. Vi i MDG mener generelt at vi må få ned overforbruket av alle ting, men det som haster mest er å slutte å forbrenne så mye olje, kull og gass, sier Heiberg.

Reklame for eksempelvis elbiler skal fortsatt være lov, mener MDG. Men heller ikke det er helt problemfritt.

– Det er et komplekst bilde, for eksempel fordi det trolig ikke finnes nok kobolt til å erstatte alle fossilbiler i verden med elbiler. Vi kommer til å måtte dele mer på ting framover. Men når det gjelder forbudet vil vi definere det på samme måte som med tobakk og alkohol. Et sted må grensa gå, sier fylkeslederen.

Reklamefrie soner

Allerede i dag har MDG en rekke reklame-innskrenkende forslag i sitt partiprogram. Blant annet vil de ha mindre reklame for rødt kjøtt, blant annet gjennom å legge ned opplysningskontorene for animalske produkter, som driver for eksempel Matprat.no.

– Generelt mener jeg at å ha aggressiv reklame for overforbruk er problematisk uansett. MDG ønsker også reklamefrie soner rundt skoler og barnehager. Vi ser et vanvittig forbrukspress i samfunnet, særlig rettet mot barn og unge.

