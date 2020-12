Opphever besøksforbudet ved Fjeldberg sykehjem

Det skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

De siste ukene har vært krevende for Fjeldberg sykehjem, med covidsmitte- og dødsfall. Nå har de av beboerne som har vært smittet, blitt friske. Sykehjemmet er ifølge kommunen nå erklært smittefritt.

– Beboerne har vært isolert på rommet sitt på grunn av smitteutbruddet. Det har vært krevende uker for pasienter, pårørende og ansatte. Vi er lettet over at smitteutbruddet er over, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef omsorgssentre i pressemeldingen.

Fortsatt strenge smittevernregler

– Det er viktig å opprettholde smitteverntiltakene. Covid-19 rammer sykehjemmene og våre beboere hardt, påpeker Skauen Kopperud.

Det var i slutten av november at to beboere ved Fjeldberg sykehjem døde med covid-19. I tillegg var tre andre beboere smittet. Disse er som nevnt nå friskmeldt.

På Fjeldberg har det vært besøksforbud siden 28. november og fram til mandag 14. desember.

