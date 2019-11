Ole Martin (37) jobbet ti år med nattevakter og fikk kreft. Forsker mener det kan være en sammenheng

Av: Katharina Dale Håkonsen / FriFagbevegelse

Fengselsbetjent Ole Martin Prangerød (37) fra Sarpsborg kommer aldri til å glemme søndag 2. desember i fjor. Han hadde nylig vært gjennom en ufarlig lyskeoperasjon. Nå var han hos legen for å sjekke at han var frisk. Etter at radiologen konstaterte at operasjonen på venstre lyske var vellykket, sveipet han ultralydapparatet over på motsatt side. Der stoppet han opp.

– Jeg tror legen fikk sjokk. Han stivnet helt til, sier Prangerød.

Radiologen oppdaget testikkelkreft. 37-åringen skjønte ingenting. Hvorfor meg? Ingen i familien hadde hatt kreft. Han trente fire ganger i uka, drakk minimalt med alkohol, spiste sunt og holdt seg unna snus og røyk.

Sluttet å jobbe natt etter kreftdiagnosen

Prangerød sitter i den samme sofaen som han sank ned i etter legebesøket som snudde opp ned på livet hans. Han drar hånda gjennom den myke pelsen til Theo (10). Rottweileren på 35 kilo ser opp på eieren med store, tillitsfulle øyne.

Tankene føyk rundt i hodet til Prangerød adventssøndagen for nesten et år siden. Selv om han levde sunt, var det én hake ved livet hans. Han jobbet nattevakter, og det hadde han gjort i ti år.

– Det blir spekulasjoner, men jeg har vært engstelig og flere ganger lurt på om det var sunt, sier han.

I dag er han frisk, men jobber bare på dagtid og om kvelden.

– Legen anbefalte meg å slutte med nattarbeid. Det er fare for tilbakefall, sier han.

Theo (10) trenger mosjon hver dag. Da Ole Martin Prangerød var syk, var det godt å ha noen som dro han ut på tur. Theo er det femte rottweileren fengselsbetjenten har hatt.

Forsker: Nattarbeid øker risikoen for kreft

At turnusarbeid kan øke sjansen for å få kreft, bekrefter forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet. Hun har ledet en omfattende gjennomgang av forskning på konsekvensene av natt- og turnusarbeid.

– Gjennomgangen støtter helt klart opp under at arbeid om natta fører til en økt risiko for ulike typer kreft, sier Bernstrøm.

De negative helsemessige konsekvensene stopper ikke der. Forskerne fant også ut at nattarbeid øker risiko for overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

– Det er også en økt fare for spontanaborter, føyer Bernstrøm til.

Hovedfunnet til forskeren er at tapt søvn ikke kan erstattes.

Vilde Hoff Bernstrøm ser klare sammenhenger mellom nattarbeid og helseplager.

Bak de høye fengselsmurene i Mysen har Ole Martin Prangerød kjenner Prangerød seg igjen mye av det forskeren forteller.

– De aller fleste som jobber om natta, føler nok at det ikke er sunt for kroppen, sier Prangerød.

Han husker selv hvordan han presset seg.

– Det var som om kroppen ville i hvilepuls, men samtidig slo hjertet mer for å holde meg våken. Det begynte å verke i leddene. Jeg ble kvalm, fikk hodepine og sure oppstøt.

Etter flere nattevakter på rad, var han så sliten at han ikke klarte å trene på en uke. Plagene ble verre etter at han fylte 31 år.

Ole Martin Prangerød tok et valg da han ble syk. – Jeg skal faen meg bli kvitt den jævla kreften, sa han til seg selv. I dag er han frisk.

Vil foreslå hvilende nattevakt

Etter at 37-åringen fikk kreft, har han tenkt en del på mulige løsninger for å minske belastningene ved skiftarbeid. Men han er litt redd for å kaste inn en brannfakkel. Mange kolleger liker nattarbeid og fristes av pengene. I små fengsel kan tilleggene komme opp i 100 000 kroner i året. Selv gikk Prangerød, som jobber i et stort fengsel, ned 30 000 kroner da han sluttet å arbeide om natta.

– Å starte en diskusjon om å begrense nattevakter av helsemessige årsaker er skummelt, sier han.

Men den lokale tillitsvalgte har likevel en løsning han vil foreslå. Ifølge Prangerød har ambulansepersonell og brannmenn hvilende nattevakt. De ligger under en dyne og i løpet av 90 sekunder skal de være påkledd og klare. Han ser for seg at fengselsbetjenter kan teste ut samme ordning, uten at de går ned i lønn.

– Vi har vanligvis ikke så dårlig tid. Innsatte er tross alt låst inne om natta.

Nattarbeid

Arbeidsmiljøloven definerer nattarbeid som arbeid mellom klokka 21 og 06.

Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Utgangspunktet for vurderingen er om nattarbeid er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Kilde: Arbeidstilsynet, Arbeidsmiljøloven

Tips for å sove bedre

Mosjoner regelmessig.

Unngå å sove de siste seks timene før leggetid.

Ikke opphold deg i sengen utover den tiden du faktisk skal sove.

Får du ikke sove, stå opp og gjør noe annet.

Ta melatonin, naturlig sovemedisin, for å sovne og snu døgnet.

Få minst en halv time dagslys hver dag. Er det ikke lyst ute, benytt lysapparat.

Kilde: Bjørn Bjorvatn, «Skiftarbeid og søvn», Fagbokforlaget.

Konsekvenser

Skift- og nattarbeid kan føre til:

Søvnproblemer

Økt ulykkesrisiko

Nedsatt yteevne

Økt risiko for hjerte- og karsykdommer, brystkreft og kreft i tarmer

Mage- og tarmplager

Dårligere psykisk helse

Nedsatt fruktbarhet, økt risiko for spontanaborter

Økt risiko for hodepine, magesmerte og smerter i armer, håndledd og hender

Kilde: AFI, Stami, boka «Skiftarbeid og søvn» av Bjørn Bjorvatn

