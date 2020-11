Økende smitte i Fredrikstad: – Dette er alvorlig

Fredag 27. november døde en pasient på Fjeldberg sykehjem, med covid-19. Lørdag 28. november har en annen pasient og to ansatte ved avdelingen fått påvist smitte.

Nå melder Fredriksstad Blad at sykehjemmet har innført umiddelbart besøksforbud i et forsøk på å stanse smittespredningen.

– Vi må prioritere personalet til beboerne. Det er beboerne som trenger de ansatte nå, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatsjef for sykehjemmene i Fredrikstad, til avisa.

– Vi innfører besøksstans av driftsmessige hensyn. Vi klarer ikke å administrere besøk.

Fra tidligere er det kjent at Moss innfører sosial nedstenging. Nrk melder at det samme gjelder Halden.

Smitte tross tiltak

Smitten er på en langtidsavdeling med 27 beboere. Avdelingen har i flere måneder organisert de ansatte i grupper/kohorter, for å redusere antall nærkontakter. Bruk av munnbind der avstand ikke er mulig er innført på avdelingen, som et ledd i de forsterkede smitteverntiltakene i helsetjenesten. Alle ansatte dokumenterer sine nærkontakter etter hver vakt, skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

– Det er alvorlig at koronasmitte nå finnes på Fjeldberg sykehjem, og at vi har hatt et dødsfall knyttet til covid-19. Dette er en krevende situasjon for beboere, pårørende og ansatte. Ledelsen og ansatte jobber godt for å begrense smittespredningen og samtidig ivareta beboerne på best mulig måte, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for omsorgssentre i Fredrikstad kommune.

Økende smitte bekymrer

Lørdag 28. november ble alle pasientene på avdelingen satt i karantene/isolasjon. Pasientene testes for covid-19 lørdag kveld. Ansatte som har vært nærkontakter med de smittede settes også i karantene.

Øvrige ansatte ved avdelingen får en såkalt avventende karantene. Ansatte vil da være på jobb i smittevernutstyr, og må på fritiden oppføre seg som om de er i karantene. Søndag formiddag vil alle ansatte på avdelingen testes for koronasmitte.

Det er påvist 18 nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 29. november. 16 er nærkontakter til kjente smittetilfeller, to har ukjent smittevei.

– Laboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes har hatt svært stor pågang, slik at det må påregnes noe lenger svartid på prøvene. Vi har i dag kun fått svar på prøver tatt fredag 27.november. Kommunen opplever for tiden høye smittetall. Det er viktig at alle innbyggere følger smittevernreglene for å få ned smitten i byen, heter det fra kommunen.

Disse er berørte

Totalt 989 smittede siden 5. mars 2020.

Totalt 248 smittede siden 16. november.

Berørte kommunale skoler og barnehager:

Rødsmyra skole

Borge skole

Kjølberg skole

Kiæråsen barnehage

Løen barnehage

Gudeberg skole

Leie barnehage

Nøkleby skole

FRIS

Kråkerøy ungdomsskole

Hjørgunn barnehage (privat)

Årum skole

Cicignon skole