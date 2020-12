Smitteutbruddet fortsetter i Fredrikstad og Sarpsborg

25 av de smittede er fra Sarpsborg kommune, 22 fra Fredrikstad. I tillegg er det registrert flere smittetilfeller i Rakkestad, som kan kobles til utbruddet i Sarpsborg knyttet til to kristne menigheter.

Tidligere tirsdag opplyste Sarpsborg kommune at over 40 medlemmer har fått påvist koronasmitte, og det er ventet at dette antallet vil stige. Alle er isolert eller i karantene.

Til sammen er det registrert 263 smittede de siste to ukene i Fredrikstad, skriver kommunen. I Sarpsborg er det registrert rundt 220 smittetilfeller de siste to ukene.