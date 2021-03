17 nye smittetilfeller i Sarpsborg

Tallene lørdag er nesten en dobling av de ni smittetilfellene som ble registrert fredag, som var en dobling fra tidligere i uka, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– To dager med høyere smittetall er for lite til at vi vurderer nye og strengere koronatiltak nå. Men torsdag hadde fire av de ni smittetilfellene ukjent smittekilde, og det bekymrer oss, sier virksomhetsleder for helse Karianne Bergman i Sarpsborg kommune.

Kommunen lettet på koronatiltakene onsdag, men økningen i smitte skal ikke ha sammenheng med dette.

