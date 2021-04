Fant geita død på Bondegården

Det var på morgenen tirsdag, i forbindelse med utslipp av hestene, at de oppdaget den døde geita liggende på beitet.

– Så det må ha skjedd på natta eller tidlig om morgenen. Hun var bitt i strupen og den ene siden av hodet var spist av, og øyet manglet. Vi vet ikke hva slags rovdyr som har drept henne, eller om hun har vært selvdød og det har kommet noen og spist på henne etterpå. Men vi synes det er utrolig leit. Alle dyra våre er jo en del av besøksgården, og hun har vært hos oss lenge. I tillegg ventet vi killinger, så det er ekstra trist, sier Ken Olsen på Bondegården i Råde.

Hestene og geitene deler beite på dagtid. Om kvelden setter de hestene inn på stallen, og geita og bukken får være igjen ute i husene sine på beitet.

Innenfor ulvegjerdet

Han forteller at verken de eller folkene på nabogården hørte noen lyder på natta.

– Beitet er litt for langt unna huset vårt og vi har soverom på feil side, sånn sett. Så vi aner ikke hva som har skjedd.

– Kan det ha vært hund, tror du?

– Jeg vet ikke om en hund ville gitt seg på henne slik. Vi har ulvegjerde rundt hele gården, og derfor tror jeg ikke det er rev heller. Før vi satte opp ulvegjerdet, hadde vi rev som strøk over tomta, og som tok noen gåsunger. Men etter at gjerdet kom opp, har vi ikke hatt noen rever her. En rev ville vel ikke gått etter en voksen geit, heller, tror han.

Han sier at ulvegjerdet har vært effektivt mot rovdyr i «alle år».

– Vi har jo hatt besøksgård her siden 1992, og fikk opp et slikt ulvegjerde for rundt femten år siden da det først ble snakk om ulv uti her. Ulv er jo redde for strøm, hvis de først har fått støt vil de nødig nærme seg et sånt gjerde igjen. Men hvis det er en som ikke har vært borti et sånt gjerde før, og som har godt med pels, kan den jo ha gått gjennom. Geita var der da vi tok inn hestene på kvelden, så jeg mener det må ha skjedd nå natta eller i morgentimene. Statens naturoppsyn mente det ikke så ut som typisk ulv- eller gaupeangrep, men hvis den ble forstyrret i måltidet så kanskje det forklarer hvorfor den ikke gjorde større skade.

Uansett hva slags rovdyr som har vært på geita, har det kommet seg innenfor ulvegjerdet. Den 17. mars i år ble flere sauer drept av en ulv som kom seg innenfor rovviltgjerdet hos en sauebonde i Rakkestad.

Ken Olsen synes det var ekstra trist at den døde geita var drektig. Her sammen med et nyfødt minishetlandsføll, som ble født på gården i mars. (Ken Olsen)

SNO har gjort undersøkelser

– Vi har aldri opplevd noe som dette her. Bukken er uten skader, noe av det første jeg gjorde var å sjekke han. Men han oppførte seg normalt og hadde ingen sår, sier Olsen.

Statens naturoppsyn (SNO) var på Bondegården i Råde i flere timer og gjorde undersøkelser utover tirsdagen.

– Dette var en høydrektig geit som var ute på natta. Våre undersøkelser viser at fødselen har startet på natta, og at på et tidspunkt har en rev spist av henne. Vi vet ikke hva dødsårsaken var, om hun var selvdød eller om det var reven som drepte henne. Geita hadde bare skader på den siden som lå opp, og ingen spor på den siden som lå ned, så den var heller ikke flyttet, sier regionalt rovviltansvarlig i SNO Oslo, Akershus & Østfold, Ida Glemminge.

– På bildene ser man at kjevebenet er spist av. Kan en rev gjøre sånne skader?

– Ja, det kan den. Her var halve ansiktet spist av. Vår jobb er å finne ut om det er noen av de store, freda rovdyrene. I dette tilfellet har vi konkludert med at det ikke var det.

– Hvordan ser dere det?

– Vi må vurdere hvordan skaden ser ut. Ulven er veldig mye større enn en rev, og den spiser mye mer av et bytte enn reven. Derfor har vi konkludert med at det var rev, sier Glemminge.

