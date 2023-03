Den nye Hvalerferga får navn etter kvinnelig pioner

Det melder Østfold kollektivtrafikk på sine hjemmesider, på selveste kvinnedagen.

Den nye Hvalerferga, en el-ferge fra Norled, starter å kjøre fra Skjærhalden senere i år. Ferga har fått navnet MS Torine, etter Nilsine «Torine» Madsen. Hun var forskolelærer, og den første kvinnen til å bli valgt inn i Hvaler herredsstyre som representant for Venstre i 1913.

– Det var kun to kvinner ved dette valget som kom inn på fast plass i et herredstyre i Smaalenenes Amt, nemlig i Rygge og på Hvaler. Torine var den første kvinnelige representanten på Hvaler, og dette var også det første valget som ble gjennomført med kvinnelig stemmerett.

Det sier Paul Henriksen, leder i Hvaler Kulturvernforening. Han er godt fornøyd med navnevalget.

– I dag er 6 av 21 representanter i Hvaler kommunestyre kvinner. Jeg synes det er et historisk sus over navnevalget og synes også at det er veldig hyggelig at dette offentliggjøres på kvinnedagen 8. mars, sier han.

Navnet er valgt av Hvaler kommune, Østfold kollektivtrafikk og Norled AS.

