God tilgang på Hvaler-reker

18–19 reketrålere leverer daglig til sammen ca. 6 tonn reker til Østlandets største mottak av fisk og skalldyr på Hvaler.

– Kortreist har virkelig en betydning her ute hos oss, forteller Olsen, som gleder seg over godt rekefiske etter 2,5 år med tøffe tider.

300 kroner kiloen

I juni opplevde Oslo-kunder rekepris på 500 kroner kiloen. Sviktende salg og høye drivstoffpriser ble forklart som bakgrunn for skyhøye priser på havets lille delikatesse.

– Det er sikkert utsalgssteder i hovedstaden som fortsatt opererer med slike unormalt høye priser, her hos ligger nå prisen rundt 300 kroner per kilo. Og i noen kjeder sikkert litt under denne prisen også, hensyntatt konkurransesituasjon og markedsføring av tilbud, forteller Kurt Allan Olsen i Fjordfisk.

På bryggekanten i Utgårdskilen løftes rekene rett fra fiskebåten og inn til videresalg, eller i produksjon.

– Fordelen for oss ved mottaket her på Hvaler er at det er mange små reketrålere som leverer fangst. Det er ikke båter som er ute i flere dager, men mindre trålere som går ut om natten og kommer tilbake på ettermiddagen. Noe som betyr rykende ferske nykokte reker til forbrukeren, sier Olsen.

Oppsummert forteller Fjordfisk-sjefen om et godt fiske på Hvaler.

– Vi ser at det er enorme mengder med små reker som går rett inn i produksjonen vår. Men samlet sett må jeg si meg fornøyd med leveransene.

Fjordkroken er mottakets butikk i Utgårdskilen på Hvaler. (Fjordfisk)

Reker i løsvekt

Rett etter pandemiens utbrudd opplevde Fjordfisk AS en nedgang i salget på nesten 30 prosent i mars 2020. Kravet til ekstra tiltak rundt smittevern gjorde at Hvaler-leverandøren begynte å selge emballert vare.

«Det er viktig å påpeke at det ikke eksisterer noe forbud fra helsemyndighetene om å selge reker i løsvekt. Fordelene med innpakkede reker i disse dager er vel at smittefaren blir mindre der hvor rekene er eksponert for flere mennesker samtidig», sa Olsen til Dagsavisen Demokraten for to år siden.

– Nå er vi tilbake til normalen. De store volumene selges i løs vekt, selv om det er enkelte butikker som fortsatt ønsker å selge ferske reker i «porsjonspakker», avslutter daglig leder Kurt Allan Olsen i Fjordfisk.

Av smittevernhensyn ble ferske reker pakket i blisterpakninger under pandemien. Nå går det største volumet i løs vekt over disk. (Tomm Pentz Pedersen)

