Siste stikk på Folkets Hus

Arnesen og Sejersted er i gruppa som har fått tilbud om en tredje vaksinedose. Dermed skulle det i Hvaler kommune kun være vaksinering av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som sto igjen. Helt til helseminister Bent Høie tirsdag anbefalte at alle over 65 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt boostervaksine. Men vaksineringen kommer ikke til å skje i den hundre år gamle bygningen på Spjærøy.

Stor frivillig innsats

92 prosent av Hvalers befolkning er nå vaksinert, totalt er det satt 7.281 vaksinedoser. I tillegg til ansatte fra kommunen har Hvaler sanitetsforening stilt med frivillige gjennom hele vaksinasjonsperioden.

– De har tatt imot og registrert de som skal ha vaksine, og observert vaksinerte. Sanitetsforeningens medlemmer har rett og slett bidratt til at det har vært trygt og hyggelig å komme til vaksinering. Alltid like blide og omsorgsfulle. Her har innbyggerne blitt godt tatt vare på. For noen damer, smiler en fornøyd Hvaler-ordfører Mona Vauger, som også gir honnør til en annen frivillig organisasjon:

– I seks uker har vi hatt drop-in vaksinering på Floren, hvor Hvaler Røde Kors har stilt opp alle dager for å veilede og hjelpe folk som står i vaksinekø. Foreningene fortjener mer enn lovord, derfor har formannskapet innstilt på å gi 50.000 kroner til sanitetsforeningen og 10.000 kroner til Røde Kors.

Anne Pøhner, Grethe Johannessen og Line Syvertsen i vaksinasjonsteamet har sammen med Lisbeth Magnussen i Hvaler sanitetsforening gjennomført og organisert vaksineringen i Folkets hus. (Tomm Pentz Pedersen)

Sju doser fra hvert glass

Det har kun blitt registrert 72 koronasmittede på Hvaler gjennom pandemien. Etter at det nasjonale vaksinasjonsprogrammet startet, har trolig flere tusen vaksinedoser gått i søpla. Men ikke på Hvaler. Line Syvertsen fra vaksinasjonsteamet forteller at vaksinatørene har gjort en stor innsats for å utnytte alle dråpene i vaksineglasset.

– Vi har hele tiden klart å få ut sju vaksinedoser fra Pfizer-glasset. Det handler rett og slett om pinlig nøyaktighet, opptrekksteknikk og godt håndverk, sier Syvertsen.

– Ingen ting å grue seg til, mente Knut Arnesen (79), som fikk tredje vaksinedose satt av pensjonert hjemmesykepleier Anne Pøhner. – Den beste jobben jeg har hatt. Det er en fryd å kunne bidra, smilte hun. (Tomm Pentz Pedersen)