Tidligere realitydeltaker tiltalt for voldtekt

– Han erkjenner ikke straffskyld for det han er tiltalt for, med unntak av et av de mindre forholdene, sier mannens forsvarer, advokat Hans Christian Wang til TV 2.

Tiltalen omhandler tre voldtekter. Det mest alvorlige forholdet omhandler en gruppevoldtekt som fant sted i 2018, ifølge påtalemyndigheten. I en bolig i Viken skal han ha gitt en kvinne legemidlene klonazepam og alprazolam via mat eller drikke. Det førte til at kvinnen fikk kraftig nedsatt bevissthet. I boligen var den tidligere realitydeltakeren sammen med tre andre personer: To menn og en kvinne.

Samtlige er tiltalt for gruppevoldtekten. Samtidig mener de sakkyndige at de tre andre tiltalte kan være lettere psykisk utviklingshemmet. Dersom dette er tilfelle, vil det kunne gi redusert straff.

Den neddopede kvinnen ble ifølge tiltalen utsatt for gjentatte seksuelle overgrep, som vedvarte i mange timer. Samtlige som var til stede i boligen deltok i overgrepet, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten har tatt forbehold om at de vil legge ned påstand om forvaring, altså fengsel på ubestemt tid, for den tidligere realitydeltakeren.

Wang sier at hans klient er overrasket over at det er forbehold om at det kan bli lagt ned forvaringspåstand.

– Vi mener det ikke grunnlag for å oppfatte ham som farlig, sier han.

Saken kommer opp for Søndre Østfold tingrett 10. til 27. august.