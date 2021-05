Kvinne erkjenner å ha drept broren i Halden

Av: Alexander Vestrum og Even Lübeck

Det var mandag kveld denne uken at en mann ble funnet knivdrept i en leilighet i Halden sentrum. Søsteren hans er siktet for drapet. Søsknene, begge i 40-årene, bodde i leiligheten sammen, ifølge politiet.

Den drapssiktede kvinnen ble tirsdag avhørt i tre timer, og hun beskrives som samarbeidsvillig. I avhøret kom hun inn på hva hun mener utløste handlingen. Kvinnen erkjenner straffskyld.

– Hun har gitt en grei og tilfredsstillende forklaring, der hun har forklart seg noe om foranledningen, sier påtaleansvarlig Anders Svarholt til NTB.

Han ikke ønsker å gå i detalj om forklaringen og eventuelt motiv siden det gjenstår flere vitneavhør. Ifølge Svarholt er det ingenting som foreløpig tyder på at kvinnen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Moren i sjokk

Advokat Hans Henrik Pettersen er bistandsadvokat for foreldrene til søskenparet. Han har hatt én samtale med moren, som bevitnet drapet på sin egen sønn.

– Moren er helt i sjokk. Det er en dypt tragisk hendelse, og hun er svært preget, sier bistandsadvokaten til Halden Arbeiderblad.

Han har hatt en kort samtale med moren, og han sier at hun skal inn til ytterligere avhør med politiet.

Politiet har bekreftet at det var snakk om et selskap i leiligheten mandag. Ifølge VG var det en bursdagsfeiring.

Samtykker til varetekt

Den siktede kvinnen har samtykket til varetekt. Fengslingsbegjæringen vil bli behandlet onsdag som kontorforretning, altså uten at partene er til stede i retten.

Politiet vil da be om at kvinnen varetektsfengsles i fire uker, hvorav to med brev- og besøksforbud – men ikke isolasjon.

– Hun er sliten og preget, men har forklart seg greit under dagens avhør, sier kvinnens forsvarer, advokat Kristin Morch til Dagbladet.

Erklært død på stedet

Politiet ble varslet av AMK i 22-tiden mandag kveld etter at en person ble alvorlig skadd i en leilighet i et borettslag i Halden sentrum. Det ble iverksatt livreddende tiltak, men klokken 23 ble offeret erklært død på stedet.

Naboer i området rundt boligen der drapet skjedde, sier til Halden Arbeiderblad at det var bråk og rop om hjelp mandag kveld.

– Det var tre desperate rop om hjelp, og det var helt tydelig at noe alvorlig var i ferd med å skje. Det hørtes ut som det sto om liv og død, sier Natasha Hammerø.

Til NTB opplyser påtaleansvarlig Anders Svarholt at verken siktede eller avdøde har hatt noe særlig kontakt med politiet tidligere.