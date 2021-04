Nasjonalmuseets samling ut på tur – skal stille ut «Brudeferden» i Halden fengsel

[ – Det handler om verdighet når du har sonet og gjort opp for deg ]

Når Tidemand og Gudes ikoniske maleri «Brudeferd i Hardanger» skal stilles ut for innsatte i Halden fengsel, er det fordi Nasjonalmuseet ønsker å bryte med tradisjonelle oppfatninger om hvor og hvordan kunst skal kunne utstilles, og vise rollen kunsten spiller i våre liv.

Maleriet vil også dukke opp på et sykehjem i Narvik, et verft i Ulsteinvik og på et asylmottak i Hå, viser planene som nå er klare for reiseruten.

– Vi skal vise frem kunsten i nord og i sør, til fjells, i bygda, på togstasjonen, under havoverflaten og bak fengselsmurene, sier Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo.

Samlingen består av over 400.000 gjenstander, og spennvidden er fra samtidskunst til ikoniske verk som nettopp «Brudeferden». Pressemeldingen kaller den omfattende turneen for at «Kunsten kommer hjem».

– Før det nye museet åpner i 2022, skal vi vise at Nasjonalmuseet er hele landets museum, og at samlingen kan oppleves på nye måter og på andre steder enn man er vant til, sier Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo, som understreker at det er museets oppgave å «gjøre kunsten tilgjengelig for alle og hver enkelt».

I hvert av landets fylker vil minst ett hovedverk med lokal tilknytning vises. J. C. Dahls «Fra Stalheim» besøke Stalheim Hotel i Voss, Harriet Backers «Blått interiør» vil besøke Holmestrand, Harald Sohlbergs «Gate i Røros» skal til Røros og Máret Ánne Saras «Pile oŽ Sápmi Supreme» kommer til Kautokeino.

– Kunsten er på vei til sitt nye hjem i Nasjonalmuseet, men den hører også hjemme ute blant folk. Med årets program, som vi kaller «Kunsten kommer hjem», ønsker vi å skape en lokal stolthet og forsterke tilknytningen til vår felles kulturarv, sier Hindsbo.

Nasjonalmuseet har dessuten fire store samarbeidsutstillinger på gang i 2021, der de låner ut hovedverk til De kongelige samlinger, Blaafarveværket, Kunstnernes Hus og Teknisk Museum.

Her er stoppestedene

* Johan Christian Dahl, «Fra Stalheim» (1842) besøker Stalheim Hotel utenfor Voss.

* Moderne norske møbelklassikere besøker Sykkylven.

* Harald Sohlberg, «Gate i Røros" (1902) besøker Røros.

* Peder Aadnes, «Slede» (1760–80) besøker Dokka.

* Peder Balke, «Stetind med bjerk» (1864) besøker Henningsvær.

* Grafiske verk av John Savio besøker Hurtigruten.

* Máret Ánne Sara, «Pile oŽ Sápmi Supreme» (2017) besøker Kautokeino.

* Amaldus Nielsen, «Morgen ved Ny-Hellesund» (1885) besøker Ny-Hellesund.

* Harriet Backer, «Blått interiør» (1883) besøker Holmestrand.

* Lars Hertervig, «Borgøya», (1867) besøker Ryfylke.

* Karen Holtsmark, «Mennesket og vilkårene» (1935) besøker Ås.

* Hannah Ryggen, «Vipa på Ørlandet» (1950-tallet) besøker Ørlandet.

* Verk av Kitty Kielland besøker Jæren.

* Claude Monet, «Kolsåstoppen» (1895) besøker Sandvika.

* Erik Werenskiold, «En bondebegravelse» (1883–85) besøker Gvarv.