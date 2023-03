Parkeringsetaten bøtelegger kommunal hjemmetjeneste

Om lag 11 000 ileggelser, på til sammen over 7,4 millioner kroner, ble utferdiget av parkeringsetaten i fjor. Dagsavisen Demokraten kjenner til at ansatte i kommunale biler, som eksempelvis hjemmetjenesten hvor brukere er avhengig av tidsbestemt assistanse, ilegges parkeringsgebyr.

– Lov og forskrift gjelder også for hjemmetjenesten. Det er trafikkbetjenten ute i gata som alltid gjør kontinuerlige vurderinger. Det er et kontinuerlig fokus på at alle trafikanter som fører av motorvogn skal behandles likt, sier Frode Samuelsen.

– Hvor ofte skriver dere ut parkeringsgebyr til kommunale biler?

– Det vet ikke, vi fører ikke statistikk på om det er firmabiler eller private biler, svarer parkeringssjefen.

Førers ansvar uansett

Håndheving av parkeringsforskriften og vegtrafikklovgivningen – når det kommer til parkeringsgebyr – gjelder for alle kjøretøy/fører av kjøretøy, forklarer Samuelsen, som tror ansatte på oppdrag i kommunalt kjøretøy selv må stå økonomisk ansvarlig for et parkeringsgebyr:

– Jeg vil anta at det er fører av kjøretøyet som har fått en ileggelse som betaler for brudd på lov og/eller forskrift.

– Hvordan vurderer etaten hvem som skal få gebyr?

– Parkeringsgebyr blir ilagt for brudd på Vegtrafikkloven. Kontrollsanksjon blir ilagt for brudd på Parkeringsforskriften, avslutter parkeringssjef Frode Samuelsen i Fredrikstad kommune.

Mener du at ilagt parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon er feil, kan du gå inn på Fredrikstad kommunes nettside og logge deg inn via ID-porten for å sende en klage til parkeringsetaten.

