Østsiden bibliotek i Fredrikstad er Årets bibliotek 2021

Østsiden bibliotek, et lite bydelsbibliotek i Fredrikstad, gikk helt til topps i kåringen av Årets bibliotek 2021.

«De er gode på å se den enkelte og sprer leseglede til alle. Da biblioteket var stengt under koronaen leverte de bøker hjem til folk med elsykkel. Med årets pris ønsker vi ikke bare å premiere et godt bibliotek med engasjerte bibliotekarer. Vi vil også fremheve hvor viktig det lokale biblioteket er for den enkelte bruker og nærmiljøet», sier juryen i sin begrunnelse.

– Juryen ønsket å ha fokus på det helt lokale bydelsbiblioteket denne gangen, utdyper Vidar Lund, juryleder og leder i Norsk Bibliotekforening. Hen legger til:

– Prisen går til Østsiden bibliotek, men er også en heder til Fredrikstad bibliotek og Fredrikstad kommune som satser på bibliotekene som en viktig del av ungdomstilbudet i byen.

De øvrige nominerte til Årets bibliotek 2021 var skolebiblioteket til Elvebakken videregående skole i Oslo, Haugesund folkebibliotek samt Laksevåg bibliotek i Bergen.

Prisen Årets bibliotek blir delt ut av Norsk Bibliotekforening og har vært delt ut siden 1988. Tidligere vinnere er blant andre Deichman Bjørvika, Stormen bibliotek og Biblo Tøyen.

[ – Jeg gråt faktisk litt, og er veldig stolt av alle som jobber på Østsiden ]