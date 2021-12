Læreren Gøran håper elevene fortsatt får ha kontakt: – Får vi inn trafikklysmodellen på nytt, må den endres

Igjen står Norges skoler foran en usikker tid, og i kveld holdes nok en pressekonferanse der det varsles om nasjonale endringer i smittereglene. Det er, i seg selv, ikke noe nytt. Det siste halvannet året har det vært mye fram og tilbake, og ulike forsøk på smittebegrensing fra uke til uke.

– Nå har ungdommen blitt så drilla på dette, så det går greit, sier lærer Gøran Karlsen på Haugeåsen ungdomsskole på Rolvsøy i Fredrikstad.

Han sier at de er en av skolene som har hatt mye korona-smitte den siste tiden.

– Ja, vi er en av skolene som har vært under greit press, kan du si. Vi fikk litt kontroll i høst, da vi hadde massetesting av elevene et par-tre ganger i uka. Etter at vi sluttet med det, gikk det fint i et par uker, så blusset det opp igjen.

Per i dag er det 98 kjente smittetilfeller på skolen, som har 450 elever.





Alle vil testes

Skolen har ingen spesielle koronatiltak akkurat nå, men har sendt kommunen en forespørsel om hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Det ble sendt i dag, så får vi bare avvente og se. Men det som er helt sikkert, er at juleforestillingen vi hadde forberedt til avslutningen blir avlyst.

Skolen har selv innført en rutine ved smitte.

– Rundt 20 prosent av elevene er smittet. Så det vi gjør nå, er at hvis noen er smittet i en klasse, så blir hele klassen tilbudt å teste seg. Og det vil jo alle, det er nesten ingen som sier nei til det. Jeg håper egentlig at vi kan få massetesting igjen, men det er mangel på hurtigtester, så det blir vel vanskelig.

Han sier det går ut over undervisningen i noen grad, men ikke mye.

– På fem-ti minutter har en hel klasse testet seg, så det går greit.

Totalt har om lag 35 prosent av alle elevene hatt korona. Selv har han sluppet unna.

– Men det er vel en seks-syv lærere som også har blitt smittet.

Trafikklysmodellen bør endres

Mandag 6. desember gikk Skolenes landsforbund ut med en pressemelding der de krever at trafikklysmodellen i skoler og barnehager kommer tilbake og ber om gult nivå som standard over hele landet.

– Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt, og stadig flere blir smittet av omikron. Smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene, sa forbundsleder Mette Johnsen Walker i pressemeldingen.

Ungdomsskolelærer Karlsen er ikke helt enig med landsforbundet, tross smittepresset på skolen.

– Jeg personlig vil ikke ha tilbake trafikklysordningen. Det hadde vært trist. Jeg snakker bare for meg selv nå, for det er mange meninger i lærerværelset - alt fra de som er helt på rødt, til de som vil ha grønt og testing.

Han håper at ny kunnskap om viruset kan sikre at barn og ungdommer fortsatt kan få lov til å ha kontakt.

– Nå viser det seg jo blant annet at vasking av hender og desinfisering av overflater ikke er like viktig ettersom det smitter via luftsmitte. Så tenker jeg at hvis vi får inn trafikklysmodellen på nytt, så må den endres med tanke på den nye informasjonen vi har fått.

Sosiale bivirkninger av lock down

Da vi snakket med Karlsen sist i mars 2021, uttrykte han bekymring for ungdommene som på slutten av sommeren 2020 måtte gå inn i en ny skoleklasse uten å kunne ha normal kontakt med hverandre.

– For dem er det en verden som raser, halvannet år av «prime time» som blir fullstendig annerledes. Jeg føler veldig med dem, det er de som tar den største byrden. Fort gjort for folk å riste litt på hodet, men de unge er i nuet hele tiden, sa han da.

– Hvordan har det gått, merker du noen effekt av lock down på dem i dag?

– Det er veldig vanskelig å vite noe om hvordan det har påvirket dem. Men vi lever i et samfunn hvor vi har fått flere skolevegrere. Vi hadde langt mer utagering før, og nå er det en helt annen problematikk. Det så vi lenge før korona, altså, men det er noen dette har vært veldig tøft for. Det er ikke noe å lure på engang, sier Karlsen.

Samtidig har de hatt elever som har vært fornøyde med hjemmeundervisning.

– Sosiale koder er viktig rundt dette. I høst fikk de vært sammen, da har vi ikke lagt ut bånd og sånt. Jeg håper ikke vi må gjøre det igjen, men må det til, så må det til.

