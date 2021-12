Dette er rådene for årets julebordsesong i Fredrikstad

Det har gått slik pandemi-ekspertene fryktet og advarte mot i høst: Vi ser en nasjonal smittøkning, flere sykehusinnleggelser og nye varianter av koronaviruset dukker opp.

I ettermiddag holdt myndighetene en pressekonferanse der de opplyste om nye, nasjonale tiltak som følge av spredningen av omikron-varianten av Covid-19. Flere kommuner har fått restriksjoner som gjelder fra midnatt, men det gjelder ikke Fredrikstad.

Ordfører Siri Martinsen var i møte med helseminister Ingvild Kjerkol før den planlagte pressekonferansen.

– Vi følger situasjonen nøye, blant annet på hvilken effekt den nye varianten omikron har på vaksinerte. Fredrikstad omfattes ikke av den nye nasjonale forskriften som er innført regionalt, men vi har fått de anbefalingene som gjelder nasjonalt, om munnbind, hjemmekontor og så videre.

– Har du noen oppfordringer til Fredrikstads befolkning nå som vi går inn mot juletiden?

– Ja, det er at de som ikke er vaksinert ennå, vaksinerer seg. Og bli hjemme hvis du er syk, og følg med på regjeringens råd og anbefalinger. De gjelder også for oss, sier ordføreren.

Hun opplyser at Fredrikstad kommune vil være i mål med 3. vaksinedose til alle over 65 år før jul, og deretter er det 55-åringenes tur. Vaksineforløpet er likt for 3. dose, som for de andre dosene.

Følg nøye med

– Ja, nå er det førjulstid med juleavslutninger, julebord og generelt mye sosialt samvær. Med lave utetemperaturer og flere arrangementer innendørs får vi også en økning luftveissmitte, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Martin Fredheim i Fredrikstad kommune.

– Situasjonen i Fredrikstad er foreløpig oversiktlig, men det er nok kun et tidsspørsmål før vi registrer omikron-tilfeller også her. De siste ukene har vi sett en økning i både korona-, RS-virus- og vanlig forkjølelsestilfeller i Fredrikstad. Når det gjelder den nye omikron-varianten følger vi situasjonen tett, opplyser han.

Foreløpig er det ikke registrerte tilfeller av omikron i Fredrikstad.

– Men det er nok kun et tidsspørsmål før vi registrer tilfeller også her.

– Hvordan er situasjonen ellers, i Fredrikstad?

– Den er foreløpig oversiktlig. Vi har derfor ingen lokale bestemmelser, men følger nasjonale regler, råd og anbefalinger. Dette betyr at vi verken har lokale regler for gruppestørrelser, avstands- eller munnbindkrav utover regjeringens anbefalinger. Ettersom situasjonen kan forandre seg relativt raskt, oppfordrer vi folk til å følge med på nyhetene og myndighetenes råd.

Oppdatert informasjon om nasjonale anbefalinger, lover og regler finner man på www.helsenorge.no.

Råd for skoler og barnehager

Det er ikke bare i utelivet at folkemengder fortettes i førjulstiden. Også blant våre minste, er det tid for samlinger og fellesskap.

– Når det gjelder ulike arrangementer i skoler og barnehager, oppfordrer vi lederne til å vurdere smittesituasjonen og sykdomsbyrden på sin enhet og egnetheten til lokalene. Vi ønsker å begrense alle former for luftveissmitte, og derfor kan for eksempel arrangementer ute være gunstig dersom man opplever mye smitte, sier Fredheim.

Usikkert for utelivsbransjen

Nicolai Gregersen, innehaver av ølbaren Tæps i Fredrikstad, sier at de - enn så lenge - ikke merker stor effekt av smittebyrden.

– Nei, akkurat nå ser det ganske normalt ut. Vi merker det litt når noen avlyser julebord og så videre, men det påvirker ikke oss like mye som restaurantene, sier Gregersen.

Også på Tæps følger de med på situasjonen.

– Vi kjører på som vanlig så lenge, med både lørdagskonserter, torsdags-quiz og en planlagt Disney-filmvisning for barna på lørdag 18. desember, og krysser fingrene for at det ikke innføres tiltak som gjør driften vanskelig.

Nasjonale tiltak

Følgende anbefalinger gjelder for hele landet:

Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.

Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.

Regjeringen ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.

Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Allerede innførte tiltak som følge av virusvarianten omikron.

Regionale tiltak gjelder for følgende kommuner:

Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus: Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn og Moss.

De regionale tiltakene innføres i kommuner som er berørt av pågående utbrudd av omikron-variant og der det også er stor belastning på spesialisthelsetjenestene. Kommuner som tilhører opptaksområdet til Akershus universitetssykehus er inkludert. Flere av disse kommunene inngår i samme bo- og arbeidsregion, der er det stor mobilitet.

Les mer om de regionale tiltakene her.

Tiltak ved grensen:

Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron

Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Innreisende som er over 12 år skal ha på munnbind på offentlige steder hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt, inntil de har fått negativ test.

I tillegg kan det foretas risikobasert testing av reisende (bortsett fra de med særskilte unntak).

Tidligere særskilte unntak fra kravet om test ved ankomst til Norge, blant annet for grensependlere, flypersonell og yrkessjåfører, videreføres.

Tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 3. desember og vil vurderes på nytt om to uker.

