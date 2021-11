– Jeg er ikke opptatt av å være «annerledes»

– Det er mye bra som skjer nå, og jeg ser lyst på fremtiden. Jeg har klart å etablere min egen bedrift, og være en god oppdrager. Jeg er alenemor, og har en sønn som er den beste versjonen av seg selv, forteller Laila Ahmed.

Hun bodde i Svolvær i oppveksten og gikk på barneskole der, men savnet etter hvert et mer multikulturelt miljø. Det var fra venner hun fikk høre om Fredrikstad, og deres anbefalinger fikk henne til å satse på byen på en helt annen kant av landet.

– Det er mye jeg liker ved Fredrikstad. Det er ikke så hektisk og stort, og det har nærhet til Sverige.

Koronasveiser ga vekst

I 2015 åpnet hun sin egen bedrift, Lailas Frisør i Storgata. Etter at de strengeste pandemirestriksjonene ble opphevet, eksploderte salget hos den populære frisøren.

– Jeg triplet omsetningen!

Det var koronasveisene folk ville til livs, og det manglet ikke på problemstillinger.

– Flere folk under «lock-down» hadde klippet feil hjemme foran speilet, hadde hjemmefarget grønt og oransje hår, lagt striper i feil retning eller ville korrigere lang ettervekst, smiler hun og innrømmer at også hun følte seg litt isolert under den mest intense koronanedstengningen.

– Det har blitt mye skog og mark i den perioden, men nå kommer kundene tilbake.

Laila fokuserer på hva hun selv kan tilby, og er ikke redd for å henvise kundene videre til konkurrenter med andre styrker enn hennes egen. – Jeg er meg. Da slipper jeg å konkurrere med andre. (Hilde Marstrander)

Framsnakker konkurrentene

– Jeg har kunder i alle aldre mellom fire og 85 år, begge kjønn og alle nasjonaliteter, og alle skal føle seg velkomne og bli tatt godt imot, sier Laila, som med sin bedrift ble nominert i Fredriksstad Blads kåring av byens beste service i september.

Selv er hun ikke så opptatt av konkurranse, men velger heller å fokusere på hva det er hun selv kan tilby.

– Derfor anbefaler jeg ofte kunder videre. Hvis noen er veldig flinke til å barbere, sender jeg folk til til dem. Hvis noen vil ha afrikanske fletter, anbefaler jeg kunden videre. Men jeg har mange faste kunder, og det er gøy å være i gang med driften igjen, sier hun og avslutter:

– Jeg er ikke opptatt av å være «annerledes». Jeg er meg. Da slipper jeg å konkurrere med andre.