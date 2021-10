Færre tester seg: Nå deler kommunen ut gratis hurtigtester

Det melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Forrige uke skrev Dagsavisen Demokraten om at influensasesongen er i gang, og at Sykehuset Østfold oppfordrer folk til å takke ja til influensavaksinen. Avdelingssjef i infeksjonsmedisinsk avdeling, Jetmund Ringstad, sa da at det nok vil være fortsatt behov for testing utover høsten og vinteren. Dette fordi virusenes symptomer kan være like.

– Både korona og influensa kan gi feber og muskelsmerter. Men ved influensa har man gjerne tørrhoste i tillegg, mens koronaviruset ofte gir tungpusthet, sa Ringstad.

Fortsatt smitte i samfunnet

– Dersom du får nye luftveissymptomer som tett nese, lett hoste og litt sår hals bør du ta en hurtigtest. Hvis testen er negativ, kan du gå tilbake til skole, barnehage eller jobb når symptomene er i bedring og du føler deg i grei form.

Det sier Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad.

Hun minner om at selv om de fleste er vaksinert, og mange av tiltakene er tatt bort, betyr ikke det at smitten er borte fra samfunnet. Derfor bør det være lav terskel for å teste seg.

For å gjøre dette enklere for innbyggerne, deler de nå ut gratis hurtigtester. Disse kan man hente på Koronasenteret.

– Vent seks til tolv timer fra du kjente symptomene til du tar testen. Da kan du stole mer på svaret enn om du tar den med en gang. Dersom du tester positivt, må du ringe Koronasenteret med en gang på 69 38 11 08 og taste 4. Da får du veiledning derfra om veien videre, sier Nitter,

