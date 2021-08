Kommuneoverlege om smitteutbruddet: – Vi følger nøye med

I helga som var ble 15-20 skoleklasser og 5 avdelinger i barnehager berørt av koronasmitte. Det skal ifølge kommunen være til sammen 53 barn og unge som har fått påvist korona.

Til Fredrikstad Blad sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter at det er uvisst hvor de unge har blitt smittet.

– Vi har ikke full oversikt over hvem som er smittet på skolen eller i barnehagen, og hvem som er smittet av venner som de også er med på fritiden

Til avisa sier hun også at det ikke er snakk om smitteutbrudd ved de ulike skolene og barnehagene, og at det er få smittetilfeller hos dem som er berørt.

Kommunen selv opplyser om at smitten i stor grad er knyttet til et bryllup som igjen har ført til videresmitte, og at det dermed er få tilfeller der smitteveiene er ukjent.

Utbrudd, ikke bølge

I forrige uke ble det gjennomført 1860 tester. Av dem testet 88 personer positivt. Det utgjør en prosentandel på 4,7.

Til sammen er det 215 personer som har blitt smittet de siste to ukene. Berit Løkken Finess, kommuneoverlege i Fredrikstad, sier det ikke foreligger grunner til å kalle smitteøkningen for en ny smittebølge.

– Vi skal ikke konkludere med det, vi står midt i et smitteutbrudd. Det utbruddet forsøker vi å avgrense og ramme inn så godt vi kan. Vi opplever per dags dato at vi har god oversikt, og de barn og unge som skal være en del av det nye testregimet, altså de som skal testes istedenfor å sitte i karantene, er blitt satt opp til test, sier Finess til Dagsavisen Demokraten.

– Hvor bekymra bør vi egentlig være, når vi nå ser tall vi ikke har sett på lenge?

– Vi vet at tallene kan svinge noe, men vi følger nøye med. Det er forskjell på om vi har et smitteutbrudd vi har oversikt over, og på sånn det var tidligere, da vi hadde en mer generell spredning i befolkningen. Tidligere har vi hatt begge deler, men nå har vi ikke generell smittespredning. En stor andel av vår befolkning er vaksinert, og de som er smitta nå er i hovedsak barn og unge. De tåler generelt smitten godt.

Berit Løkken Finess, kommuneoverlege i Fredrikstad. (Fredrikstad kommune)

Ingen endring i grønt nivå

Slik situasjonen nå, vurderes det ikke gå over til gult nivå i skolene, forteller Finess. Det har derimot blitt sendt ut melding til skoler og barnehager om å unngå arrangementer som samler barn på tvers av klasser.

For barna som inngår i det nye testregimet, der testing erstatter karantene, ligger det også en anbefaling om å begrense sosial kontakt utenfor skolen.

På spørsmål om hva det betyr i praksis, svarer Finess følgende:

– På fritiden bør de helst være sammen med de de allerede er sammen med på skolen, sånn at man ikke blander så mange barn fra forskjellige klasser og skoler akkurat nå. Anbefalingen gjelder bare for de barna som er en del av testregimet. Det er inntil vi ser at dette utbruddet går tilbake.

Avslutningsvis oppfordrer hun foreldre å teste barn som blir forkjøla.

– Nå er det sånn at det å teste barn og unge er mye enklere enn tidligere. Må ikke få en pinne langt bak i halsen eller nesa, det er en liten q-tip i fremre del av nesa.

Kommunelegen oppfordrer også resten av befolkningen til å teste seg ved symptomer, selv de som er vaksinert.

– Det er viktig for at vi skal kunne ha kontroll på smittespredningen.

