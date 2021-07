Fem smittetilfeller i Fredrikstad

Frem til tirsdag var det kun registrert tre tilfeller av koronasmitte de siste to ukene. Tirsdag ble det meldt ytterligere fem.

Siste kommunen hadde lignende antall smittede var 22. mai, da det ble registrert seks tilfeller.

Av de åtte som har fått påvist korona de siste to ukene, er to smittet i utlandet. Et var i følge Fredrikstad kommunes smitteoversikt usikkert, mens de resterende hadde kjent smittevei.

Smittetrenden i Fredrikstad har siden 8. april vært synkende, med unntak av en smittetopp 5. mai.