Stenger Lislebyveien for gjennomkjøring i et år

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Avløpsledningene er ifølge kommunen både utdaterte og i dårlig forfatning. Derfor vil det fra 2. august til høsten 2022 være omfattende arbeid på Lislebyveien. Det fører til at veien stenges for gjennomkjøring, og arbeidet vil føre med seg en del ulemper for innbyggerne rundt.

Gående og syklende vil fortsatt kunne passere gjennom perioden.

Vann- og avløpsprosjektet på Lahellemoen og kapellfjellet er delt i tre etapper. Den siste er Lislebyveien, som vil være stengt for gjennomkjøring frem til neste høst. (Fredrikstad kommune)

Mens veien er stengt vil det være midlertidige omkjøringsveier. Beboere i Lislebyveien vil kunne oppleve korte avbrudd i vannforsyningen, anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner og rystelser fra boring og sprengning. I perioder vil det heller ikke være mulig for beboere å parkere biler ved eiendommen.

Hele fire busslinjer må legges om som følge av arbeidet:

110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby

120 Lisleby-Trara

162 Greåker videregående skole (skolerute)

185 Cicignon ungdomsskole (skolerute)

Busslinje 110 og 120 kjører fra bussterminalen over Trara til Snippen. På Snippen snur bussene og kjører tilbake samme vei i stedet for å kjøre Lislebyveien. Busslinje 162 som starter ved St.Croixundergangen kjører Fv.109/Rolvsøyveien og Leiegata til Snippen og videre normal rute til Greåker videregående skole. Busslinje 185 kjører fra Lisleby via Leiegata og Fv.109/Rolvsøyveien til bussterminalen/jernbanestasjonen.