En ny vår for pumpehuset på Fisketorget

Det er bare en dag siden kunstneren Øivin Horvei begynte å gå løs på pumpehuset på Fisketorget. Det som før har vært et anonymt bygg med grå flater og litt tilfeldig tagging, har allerede fått et skikkelig fargebad.

Ved hjelp av ganske mange spraybokser blir pumpehuset gradvis forandret til et utendørs galleri.

– Folk som har gått forbi her har sagt at det var på tide, og at det trengtes, sier Horvei, som har hatt kunsten sin både i Oslo fengsel og The New York Times. Og nå på pumpehuset.

[ Aurora tegner folks drømmer for fremtidens Fredrikstad ]

Øivin Horvei har hatt verkene sine både i Oslo fengsel og The New York Times. Da han var yngre fikk han mye inspirasjon fra Fredrikstadkunstnere. (Ylva Lie Bjerke)

Det er kommunen som sammen med foreningen Urban Samtidskunst har kommet frem til at det trengs mer urban kunst i bybildet. Når de nå har sluppet til Øivin Horvei, er det kun med forbehold om at resultatet skal ha noe med byliv å gjøre.

– Fredrikstad egner seg godt som utegalleri. Den urbane kunsten springer ut av gatekunst, som man også har gode tradisjoner for her i byen, sier Viktor Gjengaard, leder for Urban Samtidskunst.

I fjor høst lagde Viktor Gjengaar, leder for foreningen Urban Samtidskunst, en kartleggingsrapport for Fredrikstad kommune. Der kom han med forslag til egnede steder for veggkunst. (Ylva Lie Bjerke)

Surrealisme i Fredrikstad by

De tradisjonene kjenner også Horvei til.

– Mange av de jeg ble inspirert av som ung, er herfra. Vi dro hit til Fredrikstad for å se på veggene, og på festivaler på St. Croix for å se internasjonale kunstnere.

[ Hiphop-pioner gjør comeback med selvironisk sommerlåt ]

Han inspireres også av surrealisme og konsumerisme. Verkene hans kan være både abstrakte og ekstremt detaljerte, og av og til fremstår de som rene kollasjer av by og samfunn, alt i ett.

– Former, farger, by. Verden er mye, mye, mye! Jeg jobber med å få det ned til en ro, og utfordringen da er jo å stoppe i tide.

Utvid Spill av 1 av 3 Pumpehuset på Stortorvet i Fredrikstad, før Øivin Horvei begynte å male (Fredrikstad Kommune)

I forkant av arbeidet på pumpehuset har han ikke fått noen strenge føringer. Ei heller har han planlagt noe særlig.

– Jeg har fått et tema, byliv. Men jeg improviserer. Jeg føler ofte at det blir begrensninger med for mye planlegging på forhånd. Men sånn jobber jeg, da.

Et av motivene han har sprayet er en figur som står bak en fiskedisk og selger fersk fisk.

– Det gikk en eldre dame forbi her tidligere som fortalte at hun husket at det ble solgt fisk på Fisketorget her. Så denne er litt for henne, sier Horvei.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!