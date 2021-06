Videregående skole flytter til Dreieværste

Skolen skal flytte inn i helt nye lokaler på Dreieværste, med egen bryggepromenade og bortimot «eget» fergeleie. Det er nybygget mellom elva og Fredrikstad Stadion som blir skolens nye hjem. I andre etasje vil Akademiet disponere snaut 1000 kvadratmeter og den åpne planløsningen med nesten fire meters takhøyde vil bli preget av glass, naturlig lys og kreative arbeidssoner.

Klasserommene vil ligge på vindusrekka ut mot elva, og det vil være godt med sosiale soner og innglassede grupperom – samt et eget podcaststudio, skriver Akademiet i en pressemelding.

Studieforberedende utdanningsprogram

– Fra høsten av kan våre elever nyte utsikten mot elva om de skulle klare å løsrive seg fra spennende undervisning, gruppearbeid, tverrfaglige prosjekter og dybdelæring. Dette blir et helt unikt bygg, og det vil gi oss muligheten til å lage den skolen vi drømmer om. Med 90 elever blir vi godt kjent, men med disse fasilitetene kan vi jobbe sammen på en helt annen måte. Dette er morgendagens skole og potensialet er enormt, sier Øyvind Børven rektor ved Akademiet VGS Fredrikstad.

Akademiet VGS Fredrikstad tilbyr studieløpet Medier og kommunikasjon som er et studieforberedende utdanningsprogram hvor elevene får generell studiekompetanse etter tre år.

Midtlyng sier at det ikke er ofte man får en slik mulighet.

­– Med beliggenhet midt i sentrum, omgitt av næringslivet i et område med stadig byutvikling og innovasjon, i tillegg til å få NRK som nærmeste nabo – kunne ikke forholdene ligget bedre til rette for en moderne skole.

Han forteller videre at skolen sammen med utbygger Værste har vært med på å forme skolen akkurat slik de vil ha den.

– Det blir et moderne skolebygg med alt vi ønsker oss. For nye elever er dette en gylden mulighet til å bli med på en helt spesiell reise. Området vi nå blir en del av var en gang Fredrikstad mekaniske verksted, og FMV var byens desidert største arbeidsplass. Tidene forandrer seg, og i dag lever hallene og den lokale industrihistorien videre ved at sentrum utvides, og området igjen benyttes av tusenvis av mennesker hver dag. Dette skal vi nå bli en del av, i Dreieværste skal vi skape fremtidens skole med elevene i sentrum.

Videregående skole flytter inn på Dreieværste (Akademiet VGS Fredrikstad)

Elevene gleder seg

Mia Stenmoe Moholt og Emma Ek Lødeng er elever i VG1 ved Akademiet VGS Fredrikstad. De forteller at de gleder seg veldig til å flytte inn i den nye skolen.

Mia sier at det vil bli kjempebra med ny skole.

– Det blir mer åpent, og det er fint at vi er så nærme sentrum. Det passer linjen godt, og det er praktisk for oss som er elever.

Emma er helt enig og synes det blir moro med noe helt nytt.

– At det blir utsikt til vannet gjør jo heller ingenting. Vi gleder oss!

– Vi er både stolte, spente og utålmodige – for dette kommer til å bli byens beste skole – med byens beste beliggenhet, avslutter Midtlyng og Børven.