Torsdag 24. juli ble Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tatt imot på Isegran av barneskoleelever fra Rødsmyra skole. Der møtte han Jonas Børresen (23) fra Gressvik, som gjennom tiltak med individuell jobbstøtte fra NAV kom seg ut av arbeidsledigheten og inn i en assistentjobb på nettopp Rødsmyra skole.

– Jonas er et godt eksempel på at det nytter, og at vi lykkes, sier Røe Isaksen.

Jonas Børresen selv forteller at det var tøft å gå uten jobb.

– Det var litt som et sort hull, som det var vanskelig å komme seg ut av. Det er ikke bra for psyken å gå hjemme. Nå har jeg jobba et helt år på Rødsmyra, og fått bygd gode referanser. Det er veldig gøy.

[ Debatt: Vi skal oppløse viken og selv bestemme egen inntaksordning til videregående skole ]

Å skulle manøvrere seg gjennom et hav av lovverk, vikariater og instanser, kan være komplisert. Gjennom det individuelle jobbstøtteprogrammet traff han jobbspesialist i NAV Mari Kiserud, som har bistått Børresen i å finne den riktige jobben.

Etter å ha jobbet et år på Rødsmyra skole, skal Jonas Børresen nå starte i ny jobb. Her sammen med jobbspesialist Mari Kiserud (f.v), rektor Unni Gamnes, inspektør Madeleine Ottosen Borowski og Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). (Ylva Lie Bjerke)

– Det gjelder å tenke litt stort. Hva vil man bruke livet til? Jonas ønska å jobbe med barn. Da så vi på hvilke muligheter som fantes, og så åpna det seg en på Rødsmyra skole, sier Mari Kiserud, som har hatt kontakt med Børresen hele veien.

Den kontakten setter han pris på.

– Det har hjulpet mye, og jeg har fått oppfølging hele veien, sier Børresen.

Nå har han tatt enda et skritt videre, og fått fast jobb i Fritid i Fredrikstad.

– Nå er det bare å gønne på der, smiler Gressvikgutten.

[ Vegard og Julie har «verdensrekord» i å pakke nagler ]

Arbeid er nøkkelen

Røe Isaksen mener at man i fremtiden må være på ballen og fange opp de unge før de faller utenfor, og at det er arbeid som er nøkkelen til det.

– Det er mange, særlig ofte gutter, som dropper ut av videregående og som ikke kommer tilbake. De kommer seg ikke ut i jobb, men blir gående hjemme, og noen i flere år, sier Røe Isaksen, og fortsetter:

– Hvis vi ikke vi klarer å gripe inn og få fatt i de unge menneskene, så kan det bli for seint. Da er det mange som går over på arbeidsavklaringspenger, og derfra er veien kort over til uføretrygd.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tok seg også tid til å prate med dem som fortsatt er noen år unna arbeidslivet. (Ylva Lie Bjerke)

Høyre ønsker å legge til rette for at flere skal ut i arbeidslivet. Et av tiltakene er å innføre helsejustert lønn. Da vil arbeidsplasser med arbeidstakere som ikke kan jobbe i full stilling av ulike helsemessige årsaker, få utbetalt mellomprosenten av staten.

Et annet foreslått tiltak, er utdanningsstillinger, der unge uten utdanning kan få fast jobb i en bedrift mot noe lavere lønn. Oppfylles kontrakten, må bedriften stille med fast jobb etter endt kontraktsperiode.

[ På to hjul har de funnet ny retning i livet – nå skal de sykle med en verdensmester ]

– Er det mulig at bedrifter kan utnytte dette systemet?

– Det største problemet er ikke arbeidsgivere som tar imot alt for mange, problemet er at fortsatt er det mange arbeidsgivere som er skeptisk til å ta imot folk i det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner til noen tilfeller hvor arbeidsgivere spekulerer i dette. Det skal være en så liten risiko som mulig å ta imot en person, og gi vedkommende en ny sjanse. Det er ingen tegn på at dette er noen vei til sosial dumping eller utnyttelse av arbeidstakere. Det tror jeg er nesten utenkelig problemstilling. Og NAV skal kontrollere at ting går riktig for seg, avslutter Røe Isaksen.

Før statsråden reiste videre, hoppet han tau med barna fra Rødsmyra skole. Se video her:

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!