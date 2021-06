Norges største arrangør av boligmesser igjen kan invitere til personlige møter over hele Norge, og kommer tilbake blant annet til Fredrikstad i september.

Det skriver Compass Fairs i en pressemelding.

Full stopp - og alternativ virksomhet

– Det ble stille, sier Stewart L. Stjernholm, gründer og CEO hos Compass Fairs som blant annet arrangerer Boligmesse.

– Vi introduserte den første reiselivsmessen TravelXpo på Telenor Arena i januar 2020. Det ble en stor suksess! Deretter fulgte fire boligmesser før Norge stengte 12. mars.

Alt var rigget for messeåpning i Fredrikstad dagen etter. Den messen åpnet aldri.

– Compass Fairs’ tekniske avdeling har bygget vaksinesentre gjennom pandemien. Det gjelder å se muligheter og omstille seg raskt, når ordinær drift er satt ut av spill, forteller Stjernholm. Han synes det er fint at de har kunnet bidra med sin kompetanse i en spesiell situasjon.

Først i mai i år, kom meldingen fra Regjeringen som bransjen ventet på: Vare- og handelsmesser reguleres likt som kjøpesentre fra 27. mai 2021.

Ny start i jubileumsåret 2021

Stjernholm tilbakekalte hele staben fra permittering nå i juni.

– Det er spesielt hyggelig, siden Compass Fairs har 25 års jubileum i år.

Stjernholm gleder seg over å komme i gang igjen, og til å skape gode møteplasser til høsten. Det blir Boligmesse i 12 byer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

– Smittevern vil selvfølgelig stå sentralt, forteller han.

– Vi jobber for trygge messer. Samtidig gleder vi oss til å la utstillere møte publikum. Det blir nyheter og innsikt i trender, eksperthjelp og en rekke gode tilbud. Vi er godt i gang med planlegging av alle høstens messer og kan love mange gode opplevelser.

Sansenes arena

Det unike med messer er at alle sansene tas i bruk. Her får publikum både se og høre, lukte og føle. Samtidig blir man kjent og kan bygge relasjoner, mener arrangøren.

– Jeg ønsker at folk skal engasjere seg og hente inspirasjon til sine prosjekter. Det arrangeres aktiviteter og holdes relevante foredrag for publikum. For utstillerne byr messer på interaktiv merkevarebygging som ikke kan sammenlignes med endimensjonale kanaler. Her kan utstillerne leve merkevaren sin i møte med hver enkelt besøkende. Det er rett og slett en unik mulighet, som gjør at mange av våre tidligere utstillere kommer igjen og igjen, utdyper Stjernholm.

Nå ser han frem å la utstillere og publikum igjen få oppleve at relasjoner skapes best ansikt til ansikt.





---

Tid og sted for høstens Boligmesse:

27. - 29. august - Hellerudsletta (Oslo)

03. - 05. september - Stavanger

10. - 12. september - Kristiansand

17. - 19. september - Fredrikstad

24. - 26. september - Sotra (Bergen)

01. - 03. oktober - Ålesund

08. - 10. oktober - Molde

15. - 17. oktober - Haugesund

29. - 31. oktober - Drammen

05. - 07. november - Fornebu (Oslo)

12. - 14. november - Tromsø

19. - 21. november - Trondheim

---