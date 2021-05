Isak (8) vil bli proff-keeper

Det vrimler av små ben på Merkurbanen når Trosvik gutt 8 holder fotballtreninger hver uke. Rundt og rundt løper de. De finter, de slenger seg, noen prøver seg på å drible. I det ene målet har keeperen satt seg ned og nynner på en sang, litt i sin egen verden etter mange minutters fokus. I det andre målet sitter Isak, som ikke har satt seg ned, men som alltid sitter i en rullestol. Han har fullt fokus. Øynene hans er låst til ballen, og til guttene som løper rundt der ute.

– Der ja, roper treneren.

– Kom igjen nå, ta med ballen opp!

Kaoset med sparkende ben og den lille runde ballen som stadig prøver å rømme unna, kommer nærmere og nærmere Isak.

Så skjer det. En av guttene får inn et spark, en skikkelig fulltreffer, som rettes i direkte linje mot det grønne nettet.

– JAAAAA!!!, ropes det fra sidelinja, i det Isak fanger ballen.

– Ikke mål!, roper treneren, og Isak og laget hans jubler.

Ryggmargskade

Hun som ropte fra sidelinja heter Mari Fosso Gravningsbråten, og er mammaen til Isak Fosso-Norvik. Isak sitter i rullestol fordi han fikk en ryggmargskade før han var ett år gammel.

– Per dags dato er skaden hans uhelbredelig i hans tilfelle, hvis ikke det skjer store framskritt innen forskning. Vi har imidlertid kommet i kontakt med flere forskere gjennom medieoppslag og Facebook-siden vår, som vi snakker med regelmessig. De sier de er ganske positive siden han er så ung, og den teknologiske utviklingen er i rasende utvikling, sier hun.

På søndag klokken 13 arrangeres Wings for Life World Run, som er en innsamlingsaksjon til forskning for å finne en kur for ryggmargsskade, der Isaks pappa Joachim Kotte Norvik har profilert seg med laget Joachim løper for Isak. I år skal Isak også være med å rulle. Men det er aller mest fotball det handler om, i disse dager.

– Han begynte på fotball i høst, og nå er det bare fotball som gjelder. Isak har alltid vært veldig trygg, så det treningene i hovedsak har ført med seg, er en enorm fotballinteresse. Om det er Fifa, trening, eller lek, så er fotballen altoppslukende, sier Mari.

Nesten alle guttene i klassen til Isak går på fotball, så han kjenner dem godt fra før, og mamma Mari sier han har god kontakt med gutta i klassen. Likevel var det ikke selvsagt for trener Magnus Løkkevik at det skulle gå så greit for laget å få en spiller som sitter i rullestol.

– På den første treningen med de andre gutta, så var det null reaksjoner på at han satt i rullestol. Det var liksom bare «hællæ». Det var helt magisk, sier han, og understreker at det ikke er spesielt tilrettelagt for Isak, men at han deltar og spiller som de andre, sier Løkkevik.

Saken fortsetter under bildet

Pappa Joachim Kotte Norvik har løpt mange mil for Isak i arrangementet Wings for Life World Run, som er en innsamlingsaksjon for forskning på ryggmargslidelser. Her lader de to opp på hotellet før løpet i 2017, som ble dekket av TV2. (Privat)

Proff keeper

Fotballtreneren sier han er imponert over Isaks evne til å være med på alt de gjør av trening, som styrke, kondisjonstrening og stafett.

– Trenerteamet, som består av to hovedtrenere og syv - åtte hjelpetrenere har fokus på at gode holdninger skaper gode lag. Alle har sine styrker og svakheter, sier han.

– Hva vil du si er Isak sin styrke?

– Psyken hans. Han har møtt livet med andre utfordringer enn alle de andre på laget. Og likevel er han med på øvelser uten tegn til at ting er noe annerledes for han.

I pausen kommer Isak bort for å drikke vann. De har bare et halvt minutt.

– Det ser ut som du er veldig engasjert i treningen?

– Ja, jeg vil være så proff keeper som mulig, sier Isak i en rask kommentar før treneren blåser i fløyta og han ruller tilbake i målet sitt.

– Han har helt klart ambisjoner, sier Mari.

– Nå er drømmen å bli proff fotballspiller, i tillegg til astronaut og skogvokter, da.

Under et tidligere Wings for Life World Run fikk Isak møte den paralympiske idrettsutøveren Birgit Skarstein, som er flere ganger verdensmester i roing og som har samme type ryggmargskade som Isak. (Privat)

Fakta Isak Fosso-Norvik

Isak Fosso-Nordvik ble født i 2013 og var en frisk gutt frem til han nærmet seg ett år.

Da begynte han å utvikle stivhet i nakken, noe foreldrene trodde kunne være relatert til et fall i forbindelse med at han lærte seg å gå.

Årsaken til den stive nakken viste seg å være blødninger i ryggmargen, noe som ikke entydig kan settes i sammenheng med fallet. Isak har senere hatt to blødninger til, som har oppstått spontant.

Det er snart fem år siden den siste blødningen. Isak har ingen diagnose og det finnes ingen forklaring på hvorfor blødningene har oppstått.

Han går nå til årlige MR-kontroller for å sikre at de oppdager eventuelle nye blødninger raskt.

Isak har blitt kjent gjennom pappaens engasjement i Wings for life World Run, og Facebook-siden Joachim løper for Isak.

Om Wings for life World Run

Non-profit stiftelsen Wings for Life ble grunnlagt i 2004 av motocross-verdensmester Heinz Kinigadner og Red Bull-gründeren Dietrich Mateschitz. Målet er å finne en metode for å helbrede ryggmargsskader og paraplegi

Stiftelsen støtter forskning og studier om ryggmarg og ryggmargskader finansielt. Gründer Kinigadner er personlig berørt fordi hans bror og sønn, begge tidligere motocross-kjørere, er i rullestol etter ulykker

Wings for Life World Run er et løpsarrangement som har funnet sted hvert år siden 2014 på den første helgen i mai for å samle penger til non-profit stiftelsen Wings for Life. Deltageravgiften går i sin helhet til stiftelsen

I Wings for Life World Run må ikke deltakerne løpe en gitt distanse. En halv time etter starten kjører en bil gjennom løypen. Innhentede deltagere er eliminert til kun en står igjen som vinner

Løpet finner sted samtidig på 34 eller 35 steder rundt jorden. Man kan være med og gå, rulle, jogge eller løpe. Løpet er åpent for alle

Fra 2020 har løpene blitt gjennomført digitalt. HER kan du finne mer informasjon og melde deg på, eller bare donere til forskningen.

