Grovavfallsaksjonen i full gang

Kommunens mobile gjenvinningsstasjon har allerede vært på Sellebakk og Kråkerøy. Ved Borgehallen på Sellebakk var det mange som var innom for å levere avfall mandag og tirsdag. Det skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Populært tilbud

– Det har vært bra trøkk her. I går kom det veldig mange, og det er en del også i dag, sier Martin Johansen, som til daglig jobber som sjåfør i Renovasjon. Mandag var han utstasjonert på utenfor Borgehallen sammen med kollegene Stian Vold og Ole Petter Olavesen.

De kan fortelle at det er mange som setter pris på å kunne komme innom med avfallet sitt under grovavfallsaksjonen, hvor man blant annet kan levere både hageavfall, farlig avfall, papp, plast og metall.

– Det er nok mange som ikke har tid til eller har mulighet til å kjøre til Frevar med avfallet og vi har inntrykk av at det er et tilbud mange benytter seg av når vi først er i nærmiljøet deres. Vi er selvfølgelig veldig glade for at vi kan være med på å gi folk i byen vår et slikt tilbud, sier renovasjonsgutta.

System som fungerer

Mange av byens innbyggere tar nok våropprydningen i hagen før grovavfallsaksjonen, for de fleste som kommer leverer nettopp kvist- og hageavfall.

– Det er det vi får desidert mest av, jeg vil anslå at 90 prosent av det vi samler inn er hageavfall, sier Martin. Systemet fungerer slik at folk kjører inn på plassen og legger avfallet i de ulike containerne selv. Når dagen er over kjøres containerne til Frevar hvor de tømmes.

I år, som i fjor, har godt nok smittevern vært en viktig forutsetning for å kunne ha aksjonen.

– Vi er veldig nøye på å tenke smittevern hele veien og passer blant annet på at det ikke er for mange inne på området samtidig. Vi opplever også at folk er flinke til å passe på selv, forteller renovasjonsguttene.

– Det er viktig at folk skal være trygge når de er her og vi ønsker å legge til rette på best mulig måte, sier renovatørene, som håper de mobile stasjonene blir godt besøkt i dagene fremover også.

For full oversikt over hva de tar imot under grovavfallsaksjonen, se her.

De neste dagene er de her fra kl. 12-19 :

21. og 22. april

Rolvsøy (Østfoldhallene/p-plass ved Montér)

Sentrum (Tollbodplassen)

26. og 27. april

Onsøy (Onsøy pukkverk, Vikaneveien 568)

Gressvik (Østkilen)

28. og 29. april

Ambjørnrød (Skogstrandbanen, p-plass, Skogstrandveien 48)

