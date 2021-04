Fredrikstad-regissør nominert til beste musikkvideo i Norges største kortfilmfestival

Året har startet bra for regissøren og produsenten fra Fredrikstad som går under navnet Andy Pett i underholdningssammenheng.

I januar ble alle statistene i hans seneste spillefilm endelig betalt etter lange tider med økonomiske vansker, og samme måned regisserte han en utradisjonell norsk rapvideo som nå er nominert til beste norske musikkvideo i den kommende kortfilmfestivalen i Grimstad.

Kortfilmfestivalen er Norges største kortfilmfestival og ble startet i 1978.

Tidligere vinnere av prisen er blant annet Karpe Diem, Kvelertak og Eva The Heartmakers.

Saken fortsetter under bildet

Drag queens mater hverandre med en del av overgriperen (Golden touch media)

[ Overvåkningskunst skal gi løft til glemt passasje ]

Symbolikken i det er at vi ønsker å styrke en gruppe mennesker som dessverre er utsatt for mer vold og trakassering — Andy Pett

Makabert innhold

Videoen inneholder et noe makabert tema der en overgriper møter sin overkvinne og selv ender opp med å bli torturert og servert i små biter til fire drag queens som smatter på de ulike kroppsdelene.

- Låten i seg selv er jo ganske mørk og annerledes, og på den tiden jeg hørte den spilte jeg et spill på PlayStation som heter “Little Nightmares” og ble litt inspirert av dette. Så da jeg hørte låten fikk jeg umiddelbart en idé til video for den og kontaktet artisten for å pitche idéen. Hun falt for den, og vi satte i gang produksjon kort tid etterpå.

Låten er både mørk og humoristisk samtidig. Artisten Vicki skal ha laget låten for å sette mer fokus på trakassering av kvinner, homofile og transpersoner.

- I videoen ser vi på en måte artisten og drag queensa ta tilbake makten fra overgriperen. Symbolikken i det er at vi ønsker å styrke en gruppe mennesker som dessverre er utsatt for mer vold og trakassering. Og så er det selvsagt underholdning - jeg mener for eksempel ikke at det er riktig at man skal partere overgripere og servere dem som mat. Men tonen i låten krevde en noe unik og makaber video.

[ Dennis Storhøi bidrar på ny FFK-låt ]

Vant pris for kortfilm

For tre år siden regisserte Andy en kortfilm som var nominert i tre kategorier og vant to priser under kortfilmfestivalen TNISSFF i Haugesund. Kortfilmen ble også vist på Fredrikstad kino samme år.

Nå håper han å ta med en ny pris i den kommende festivalen.

- Når man først er nominert så håper man selvfølgelig på å vinne! Men det er veldig mange gode bidrag hvert år, så det blir en tøff konkurranse. Jeg håper kanskje at den noe originale settingen med drag queens, torturredskaper og en mørk tone skal ta videoen hele veien til topps. Uansett er det en ære å bli nominert, og jeg gleder meg til å delta på festivalen!

[ Millioner til lokal kultur (+) ]