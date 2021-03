Bombefunn i barnehage, hest var løs og fører tatt i 92 km/ t i 60-sone

Helgen startet rolig fredag ettermiddag, da Sarpsborg-patruljen kun fikk utstedt to forenkla forelegg for kjøring i strid med skiltingen, etter å ha hatt trafikkontroll ved Borregaardsbakken.

Fredag kveld fikk de melding om at det gikk en mann midt i veibanen på E6 ved tunnelen på Kalnes. Tunnelen ble stengt med omkjøring på fv 118. Politiet tok kontroll på mannen, som ble fjerna fra E6 og kjørt til legevakt.

#Sarpsborg #Kalnes #EidetunnelenE6; meldinger om mann midt i veibanen på E6. Tunnelen stenges med omkjøring på fv 118. Vi har kontroll på mannen — Politiet i Øst (@politietost) March 26, 2021

Noe senere smalt det i Hobøl, da en trailer kjørte av veien på Elvestadveien. Da politiet kom til stedet, blåste fører til langt over lovlig verdi. Nødvendige prøver blir sikret. Fører var en polsk mann i 40-årene.

[ Linnes (Frp) klager Hvaler kommune inn for statsforvalteren ]

Løs hest

Lørdag klokka 13.05 fikk politiet inn meldinger om en løs, hvit hest i Råde, som ble sett i Jerndalsveien. En drøy halvtime senere var rømlingen tilbake i stallen etter tips fra publikum.

#Moss #Råde Melding om løs hvit hest. Sist sett Jerndalsveien. Hvis noen vet hvem som eier denne. Ring 02800. — Politiet i Øst (@politietost) March 27, 2021

Klokka 16.13 ble det gjort funn av sprengstoff i nærheten av en barnehage i Ekornveien på Ås. Øst politidistrikt fikk bistand av bombegruppa, som skulle utføre kontrollert sprenging. Folk ble bedt om å holde seg unna området. Klokka 16.26 meldte de om at vellykket sprengning var utført.

Natt til søndag ble en kvinne i slutten av 60-årene hentet av ventende bil på Gardermoen og stanset av politipatrulje på Vinterbro, etter at hun ankom med fly inn til Norge i natt. Hun skulle videre til karantenehotell, men sjekket ikke inn der. Kvinnen ble anmeldt for karantenebrudd og ilagt forelegg.

[ Lubiana om beskyldningene fra Løkkevik: – Farer med usannheter ]

92 km/t i 60 sonen

I morgentimene smalt det igjen, denne gangen var det en bil som krasjet på E18, vestgående løp vest for Sekkelsten. Bilen hadde kjørt inn i midtrabatten. Føreren, en kvinne i 30-årene, slapp uskadet fra det, men ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og førerkortet ble tatt i beslag.

I ettiden søndag hadde UP trafikkontroll på RV120 ved Ringvoll. Der tok de en sjåfør for å ha kjørt i 92 km/t i 60 sonen. Førerkortet ble beslaglagt. I tillegg ble en fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, og det ble utstedt ytterligere 10 forenkla forelegg for hastighet.

Søndag ettermiddag havnet en bil på taket i Grimstadveien på Sellebakk, men ingen ble skadet. Noe senere ble en ruset sjåfør stanset i Halden sentrum.

Nærmere halv ni søndag kveld, ble en bil stanset ved Glemmen. Føreren, en mann i 30-årene, blåste til langt over lovlig verdi. Han hadde ikke gyldig førerkort, og ble anmeldt for forholdene.

I nitiden søndag kveld får politiet også melding om en stjålet motorsykkel fra Klavestadhaugen i Sarpsborg. Sykkelen er en blå Kawasaki Ninja 650, med registreringsnummer CW3050.

[ Organisasjoner ber folk slutte å varsle om politikontroller ]





.





































Mellomtittel h3

brødtekst





---

Fakta h4 (trenger riktig kode)





---