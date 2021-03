Selger armbånd mot kreft

Elevene Sarah Feiner Høyland og Anna Eugenie Berger går begge på Vg3 på Fredrik II Videregående skole, og har laget et armbånd som forteller deg når du har vært for mye utsatt for UV-stråler.

– Armbåndene er laget av elastisk snor og UV-perler som er kjøpt på Panduro. Det er viktig for oss med tanke på bærekraft at de er produsert i Europa og ikke Asia, for eksempel, sier Anna.

Nylig fikk de andreplass i kategorien Beste sosiale entreprenør i fylkesmesterskapet for Ungt Entreprenørskap, og dermed er de videre til NM.

Donerer til Kreftforeningen

Målet deres er å bidra til å forhindre hudkreft og andre sykdommer som kan forårsakes av for høye UV-stråler i størst mulig grad. Nå søker de samarbeidsavtale med Panduro, og med Inspiria Science Center, der Anna jobber. Det var også der ideen om armbåndene ble født.

– Vi hadde et program der som var rettet mot barn, der vi brukte UV-perler. Nå ville vi utvikle et produkt rettet mot ungdom, sier Anna.

– Det er viktig for oss at vi støtter en god sak, samtidig med at vi støtter forbrukeren, sier Sarah.

Anna har opplevd kreft i nær familie, og 15 prosent av overskuddet fra salget, deler de med Kreftforeningen.

Ingen butikk

Salget foregår foreløpig utelukkende på sosiale medier.

– Vi har en instagramkonto, og så bruker vi Facebook. Hvis man vil kjøpe armbånd sender man bare en DM (direkte melding, journ. anm). Noen tar screenshot av det armbåndet de vil ha, også sier de hvilken størrelse de vil ha, forteller jentene.

Mangel på butikk til tross, har de solgt i overkant av 40 armbånd og donert 500 kroner til Kreftforeningen.

– Det deler vi på sosiale medier, for å holde kundene oppdatert på utviklingen.

Nå håper de at det snart er lettelser på koronarestriksjonene, så de kan ta forretningen ett skritt videre.

– Vi håper å kunne selge dem på Inspiria, i en egen bod, når det åpner igjen.

Fakta Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv og har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner.

Ungt Entreprenørskap ble etablert 21. oktober 1997 og samarbeider med søsterorganisasjoner i 38 land i Europa gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe. Ungt Entreprenørskap er også medlem i JA Worldwide, en verdensomspennende organisasjon.

