Har satt opp publikums-PC-er i Byhallen

Fredrikstad kommune setter nå opp to PCer i foajeen utenfor kinoen som kan benyttes i perioden biblioteket er koronastengt.

I normal drift har både Fredrikstad bibliotek og kommunens servicetorg daglig flere brukere på sine publikumsmaskiner. Det skriver de på sine nettsider.

Koronarestriksjoner

Vi vet at dette er et viktig tilbud for mange som ikke har internett eller digitale verktøy hjemme, sier fungerende direktør for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune, Ole-Henrik Holøs Pettersen.

I forbindelse med koronarestriksjoner er servicetorgets publikums-PC-er for tiden stengt. Med de nye nasjonale reglene og regionale restriksjonene, ble også biblioteket stengt på nytt. Dermed mistet brukerne også dette tilbudet.

– Vi har derfor nå satt opp PC-er i Byhallen, som publikum kan benytte mens biblioteket er stengt, sier Holøs Pettersen.

Han forsikrer om at PC-ene vil bli rengjort mellom hver bruker, av ansatte fra kinoen.

Åpningstider

Fra tirsdag 23.3 til tirsdag 30.3: Kl. 12-18

Fra mandag mandag 6.4 til søndag 11.4: Kl. 12-18

(Påskestengt: onsdag 31.3 - mandag 5.4)

