Ruffens etterkommere får egen bokserie

«Ruffenbarna begynner i barnehagen» er første bok i en ny serie om Ruffenbarna. I den nye serien møter vi sjøormjenta Kaida og dragegutten Luki, som er barna til sjøormen Ruffen og dragen Hamayoko. Nå skal de begynne i barnehagen, og det gleder de seg til. Men den eneste barnehagen de vet om, er den der alle sjøormbarna går - på havets bunn. Og Luki, som er drage og ikke sjøorm, kan ikke puste luft.

– Det er jo litt i tiden, sier Thore Hansen, som er illustratør av Ruffen-bøkene.

– Det er jo hemmeligheten bak storyen i den nye boka, at den speiler vår tid. At det er så mange forskjellige dyr og skapninger, og at ikke alle passer alle steder. Selv om man synes at alle barn, om det er dinosaurer eller enhjørninger eller sjøormer, skal få være sammen. Der ligger tanken bak, det såkalte fargerike fellesskap. At man kan godta hverandres ulikheter.

Billedbok-serie

Hansen sier at han ikke vet hvor mange bøker det blir i serien om Ruffenbarna.

– Nei, når du ringte nå, satt jeg med tunga skjevt i munn og holder på og tegne til bok nummer to. Jeg vet ikke hvor mange bøker det blir, det må du spørre geniet om. Geniet er jo Tor Åge (Bringsværd, journ. anm), vi kaller han det, for da blir han så blid i ansiktet sitt.

– Men den første boka er i alle fall klar. Og der møter vi barna til Ruffen, som må sies å være av blandet opphav?

– Ja, i aller høyeste grad, for mora er jo drage og Ruffen er sjøorm.

– De to er ild og vann?

– Ja, men så har de jo barna Kaida og Luki, som er jevngamle, men ikke tvillinger, for de delte ikke egg. Og da er jo hovedsaken at de må finne en barnehage der mange ulike barn kan være sammen.

Ruffenbarna er en helt ny bokserie om barna til sjørormen Ruffen. (Gyldendal)

– Du sier dere ikke vet hvor mange bøker det blir, men det blir helt sikkert flere?

– Ja, ett stykk nå, også jobber vi på hver vår kant med bok nummer to, som kommer neste vår. Og da er det femtiårsjubileum for Ruffen.

– Blir du aldri lei av Ruffen?

– Hva er det dem sier? Gammel kjærlighet ruster ikke, var ikke det en film? Men når det har gått over femti år, så har det vært lange pauser underveis hvor jeg har gjort andre ting, laget tv, skrevet bok. Du vet at av og til så møter man mennesker som man bør prate sønder og sammen før vedkommende skal forstå deg. Det handler ikke om alder eller bakgrunn, det er bare at man er skrudd sånn sammen. Også var jo ikke Ruffen det første vi gjorde sammen, men det var litt artig måten han kom til på.

Noe på lur

Ruffen ble født i 1972 og har fulgt norske barn siden, gjennom bokserien skrevet av Tor Åge Bringsværd og illustrert av Thore Hansen.

– Vi hadde jobbet sammen i mange sammenhenger. Det var jo den gangen man kunne gå til ukebladene med tegninger og historier. Men så bestemte vi oss en dag for å lage en bildebok. Og da måtte vi bestemme hva slags miljø den skulle handle om, og vi tenkte at hav er det jækla mye av i dette landet, men det er laget få billedbøker om havet. Så da havnet vi på sjøormen. Det var litt tilfeldig at han ble hetende Ruffen, men det hadde jo med båter å gjøre, for det finnes ombord i en båt. Og mye mer enn det gjorde vi ikke, før vi gikk hver til vårt. Tor Åge gikk hjem og skrev, og jeg dro hjem og lagde det første portrettet av Ruffen, og det krevde ikke mye hodebruk før det var greit.

Han sier at de ikke lager billedbøker utelukkende for barn.

– Jeg synes dem skal være for folk, uansett alder. Og det skal ikke være ferdigtygget. En billedbok skal jo være tredelt. Teksten forteller en historie, og så er tegningen i slekt med den, men forteller litt mer. Og det tredje, som er minst like viktig, det er at leseren begynner å leke med sin egen fantasi.

Ruffen er en elsket figur i barnelitteraturen, og Thore Hansens figurer setter blant annet sitt preg på veggene i Fredrikstads litteraturhus. Her med daværende program- og markedsansvarlig Perry Aarti Olsen ved Litteraturhuset Fredrikstad og biblioteksjef Tora Klevås ved Fredrikstad bibliotek i mars 2020. (Hermund L. Kjernli)

Han mener kulturinteresserte ikke bare bør være konsumenter.

– Man må kunne tygge selv også. Det gjelder kultur, uansett sjanger. Det krever så lite at man gjør sånne ting, legger inn detaljer som dem som er observante får med seg.

– Som å gi en fugl en pennesplitt til nebb?

– Ja! Jeg blir så glad når folk legger merke til sånne rare ting jeg legger inn. Det er flere sånne i denne boka. Og verre blir det etter hvert!

Gyldendal skriver om serien at boka er en sjarmerende introduksjon til Ruffens univers for dagens små bokelskere. Her blir det både spenning for en ny generasjon og nostalgi for de som vokste opp med Ruffen.

Fakta om Ruffen

Ruffen er hovedfiguren i en rekke barnebøker av forfatteren Tor Åge Bringsværd og illustratøren Thore Hansen.

Ruffen er en sjøorm som bor på en øy som bare kan ses av mennesker hver tirsdag og fredag, da holder Onkel Ludvik vakt, for han kan blåse røyk ut av nesen.

Gjennom bøkene følger vi Ruffen ut på ulike eventyr der han møter utfordringer og knytter vennskapsbånd, blant annet til blekkspruten Tusen-og-tredve som er oppkalt etter slaget ved Stiklestad.

Thore Hansen har også laget en tegneserieversjon om Sjøormen Ruffen. Denne tegneserien gikk i Bokklubbens Barns medlemsblad, Barnestreken, fra blad nummer 1 til blad nummer 12 i 1991.

"Sjøormen som ikke kunne svømme" var den første boken i serien om Ruffen. (Gyldendal)

