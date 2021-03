Fredrikstad kommune har fått nye nettsider

Foreløpig er de største endringene gjort på forsiden. Der har det blitt fjernet mange elementer, og søkefeltet har fått en helt sentral plass på toppen av siden.

Under søkefeltet ligger det snarveier til det som mange lurer på, som for eksempel korona, tilskudd og ledige stillinger.

Mobilvennlig

Den nye nettsiden fungerer like godt på mobil som på en pc. Designet er likt utformet med søkefelt på toppen, egen seksjon med de siste nyhetene fra kommunen og en menyknapp på høyre side.

Det er her du kommer inn på «Min side» fra mobilen din.

Ryddet i menyen

Menyknappen ligger på toppen til høyre. Her er det ryddet opp i de ulike menyene som før lå som egne knapper på forsiden. Menyen er utvidet så det skal bli lettere å finne frem til det du lurer på om tjenestene fra kommunen.

– Chatte-tjenesten med Kommune-Kari vil selvfølgelig fortsette å hjelpe deg, lover Fredrikstad kommune i en melding på sine nettsider.

Ønsker tilbakemelding

– En omlegging av nettsider kan være både gledelig og frustrerende for alle som bruker dem. For oss er det viktig å høre hva dere synes fungerer og ikke. Gi oss gjerne tilbakemelding via undersøkelsen som kommer opp fra forsiden eller på epost: tuej@fredrikstad.kommune.no Målet er at informasjon fra kommunen skal bli lettere tilgjengelig. Vi håper dette er et stort steg i riktig retning, heter det i en meldingen.

