Fredrikstads kulturutøvere i opprop: «Slipp kulturen til»

Det er ikke vanskelig å forstå at koronaen krever stramme tiltak. Men når lettelsene kommer i samfunnet, forhåpentligvis om noen uker, må også en åpning for kulturen vurderes.

I dag er arrangementer med kultur langt ned på lista. Vi ble heller ikke nevnt med et ord når Helsedirektoratet la frem sin analyse av smittevernsgevinst mot kostnad av restriksjoner i januar.

Så hvorfor er kulturen viktig?

Kunst handler om å få tida til å stoppe opp. Til å kjenne på følelsene, til å utvide vårt følelsesspekter. Kunsten skal overraske oss og gi oss en klangbunn for refleksjoner. Kunsten gir oss glede – og sorg. Vi utfordres samtidig som vi gleder oss. Ler og klapper, nyter flott musikk og tekster.

Les også: «Fredrikstad kommune må fokusere på verdien i det som skjer nært og lokalt»

En av grunnene til at kultur er stengt er frykten for at folk fra mange kommuner kommer sammen, og dermed spres smitten.

«Er det ikke tvert imot slik at publikum til de fleste forestillinger/konserter i Fredrikstad i det alt vesentlig kommer fra byen. Kanskje noen slengere fra Hvaler, men de er også velkomne og er vel strengt i den samme ringen.»

Undersøkelser viser at det er svært liten smitte på kulturarrangementer. I Fredrikstad gjør vi vårt ytterste med smittevern. Ingen kan garantere for noe som helst, men du kan jo i prinsippet blir smittet av å gå på gata.

Vi ber Fredrikstad kommune om å vurdere lettelse for kultur. Ikke i dag, ikke i morgen, men kanskje i over i morgen. Vi vet at mange av disse bestemmelsene er av nasjonal karakter. Men noe bestemmes lokalt.

Start med å åpne for 50 tilhørere, som det var før jul. Så kan vi gradvis øke når smitten slipper og vaksinen virker.

Til byens næringsliv og organisasjoner vil vi si: Ikke glem oss når samfunnet åpner opp. Bruk oss for alt vi er hvert, på store og små arrangementer.

Vi trenger å utøve vårt yrke. Vi lengter etter å berike Fredrikstads befolkning. Og vi vet at publikum lengter etter å le, gråte, synge og juble sammen med oss.

Opphavsmenn, utøvere, teknisk personale, produsenter i Fredrikstads kulturliv:

Aina Gundersen, Morten Gjerløw Larsen, Talina Hansen, Alexander Hermansen, Morgan Lillehjem, Oda Gondrosen, Eva Iselinn Erichsen, Georg Bjørnson, Lars-Erik Dahle, Eivind Ystrøm Petersen, Joakim «Jokke» Johansen, Maria Mohn, Ole-Petter Hansen Chylie, Dag Solheim, Pernille Heckmann, Rune Solberg, Jimmy Olsen, Ole-Herman Gudim Lundberg, Anniken Bakken Lundberg, Per Olav «Skranglebein» Hoff Mydske, Sander Thoresen, Rino Johannessen, Odd Renè Andersen, Pål Nielsen, Atle Jensen, Morten Melsom, Simon Holth, Inge Ulrik Gundersen, Bjørn Øyvind Bya, Erik-Andrè Hvidsten, Monica Hjelle, Morten Milde, Jens O Simensen og Bjørn Halstensen.