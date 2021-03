Toppleder blir pensjonist: – Det å få barnebarn har gjort noe med meg

Hvem: Bente Meinert (64)

Hva: Direktør Seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune.

Hvorfor: Blir AFP-pensjonist fra 1. mai, etter fem år som direktør i Fredrikstad kommune.

Til våren trer du inn i pensjonistenes rekker og forlater direktørstillingen for kultur, miljø og byutvikling. Flere tiår i kommunale stillinger er over?

– Det stemmer. Jeg er utdannet ressursgeograf og har jobbet i offentlig forvaltning hele mitt arbeidsliv, mesteparten av tiden som leder på høyt nivå, og har erfaring fra små og store kommuner, fylkesmann (nå statsforvalter) og departement. Før jeg kom til Fredrikstad jobbet jeg ti år i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Akkurat, for du er opprinnelig fra Oslo?

– Ja, jeg er født og oppvokst i Oslo, og bodd der mesteparten av livet, men har også vært bonde på Kongsvinger i ti år. Jeg er veldig glad i sjølivet og vi har seilt opp og ned langs Østfoldkysten i 20 år. For sju år siden fant vi et koselig hus i Øyenkilen og flyttet for å satse på en pendlertilværelse. Men så dukket denne spennende stillingen opp.

Savner du tigerstaden?

– Jeg har på mange måter mine røtter i Oslo, og har mye familie og venner der. Jeg har også et sterkt forhold til Oslomarka. Det blir mange turer til Oslo i løpet av året. Jeg har også valgt å fortsette i koret som jeg har vært med i 30 år. Jeg synger sopran, det å ukentlig synge i kor gir meg overskudd og glede.

Etter hva jeg har sjekket ut før intervjuet heter koret: «Gamle Oslo kro- og kirkekor». Det høres ut som børs og katedral i en salig blanding?

– Koret er på et rimelig bra nivå og vi har en dyktig dirigent som gir oss utfordringer ved å synge ulike stilarter, men vi synger mest klassisk musikk. Kro-repertoaret bruker vi til å underholde både oss selv og andre i festlige lag.

Med bolig et steinkast fra vannet trenger man ikke hytte?

– Nei, men vi har en liten leilighet på Sjusjøen. Etter at vi flyttet fra Kjelsås, savnet vi skiturene i Oslomarka. Jeg bruker mye av min fritid til friluftsliv, er veldig glad i fjellet også - både sommer og vinter.

Hva kommer du å fylle dagene med som AFP-pensjonist?

– Foruten å stille opp for min gamle mor og barnebarn, har jeg veldig mange interesser, mye innen kulturopplevelser og friluftsliv. Så skal jeg bli kjent med Fredrikstad. Kommunen og områdene rundt har så mye spennende å by på. Jeg kan jo starte med de 52 turene som nå legges ut ukentlig. Det er mye jeg ikke har hatt tid til med jobben jeg har. Jeg ønsker også å bidra noe med frivillig arbeid, men først skal jeg lande, det blir stor overgang å ikke gå på jobb.

Det er sagt at «Livet har mange begynnelser. En av dem er den dagen en blir bestemor»?

– Ja, det å få barnebarn har gjort noe med meg. Begge barna mine bor med samboere i Oslo. Jeg har et barnebarn på 14 måneder, og til sommeren kommer et til. Når mine barn vokste opp, var jeg enslig mor. Nå vil jeg gjerne bistå med barnebarna det jeg kan, og det er nok en viktig grunn til at jeg slutter i jobben.

Hva er best med Fredrikstad?

– Det er menneskene her med så mye flott engasjement for byen, all den spennende byutviklingen som skjer nå og alt man kan delta på.

Hvilke saker kommer du aldri til å glemme fra tiden som direktør i Fredrikstad kommune?

– I de fem årene jeg har jobbet i Fredrikstad har det vært mye negativ omtale av kommunen i avisene. Det har kanskje ikke vært så inspirerende, men har likevel gitt fokus til arbeidet mitt med at vi skal være en profesjonell kommune som gir byens innbyggere gode opplevelser.

Bente Meinert er sopran i «Gamle Oslo kro- og kirkekor». I 30 år har hun vært med i koret. – Det å synge ukentlig gir meg overskudd og glede, smiler hun. (privat)

Over til noen faste spørsmål i denne spalten:

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er ikke «gods og gull» men mer de små opplevelsene; En god samtale, hjelpe andre, en musikkopplevelse, leke med barnebarnet eller å sitte på en topp og se utover et flott landskap.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tja, jeg har kanskje ikke skeiet ut så mye i voksen alder, må tenke på om det er noe jeg bør gjøre av og til - når jeg blir pensjonist.

Er det noe du angrer på?

– Nei, selv om jeg har jobbet mye i livet mitt, og hatt mange krevende opplevelser, har jeg lært mye som jeg ikke ville vært foruten. Det gir meg en god plattform for mitt nye liv. Nå skal jeg bruke tiden på å nyte.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Superkraft? Nei, det har jeg aldri ønsket meg.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde ingen helter, men som barn var min far en støttespiller.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg har gått i demonstrasjonstog noen ganger i ungdommen. Den første var faktisk en sykkeldemonstrasjon på Karl Johans gate, jeg har gått i tog for fri abort og på 8. mars. Men som toppleder gjennom mange år, hvor jeg har jobbet tett opp mot det politiske nivået, har jeg valgt å ikke være politisk aktiv. Jeg har jobbet tett på de aller fleste politiske partier, noe jeg har levd godt med.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Det er mange jeg kunne ha valgt, for eksempel mann og barn som har hatt en travel ektefelle og mor. Men jeg velger å invitere de tre dyktige etatssjefene; Ole-Henrik Holøs Pettersen (Kultur), André Flatner (Aktive liv) og Per-Erik Torp som 1. mars tar over ansvaret for Miljø og byutvikling. De skal føre arbeidet i seksjonen videre og jeg vil ønske de lykke til og takke for godt samarbeid. Jeg er veldig stolt over at vi har så kompetente og engasjerte medarbeidere i vår seksjon og har ingen betenkeligheter med å overlate «skuta» til neste mann eller kvinne. Egentlig burde jeg jo ha invitert alle ansatte i seksjonen til middag, det hadde de fortjent.

30. april går Bente Meinert ut av Fredrikstad rådhus for siste gang. Etter fem år som direktør for Seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. Foto: Tomm Pentz Pedersen

