Ni nye smittetilfeller i Fredrikstad – vil begrense trening for voksne

Det melder Fredrikstad kommune i en oppdatering onsdag morgen.

Alle smittetilfellene er nærkontakter til kjente tilfeller, og fire av dem er altså knyttet til utbrudd i hockeyklubben Comet.

Totalt er det påvist 1.984 koronatilfeller i Fredrikstad siden 5. mars 2020.

Vil begrense trening for voksne

Kriseledelsen i Fredrikstad kommune foreslår å videreføre lokal forskrift, i tillegg til de nasjonale reglene som nå gjelder. I forskriften foreslås det å forby innendørs gruppeidrett og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Forslag til ny forskrift for Fredrikstad kommune skal behandles i formannskapet torsdag 4. februar. Ny forskrift vil gjelde fra midnatt, natt til fredag 5. februar, dersom den vedtas.

I forslaget til ny forskrift foreslår kommunedirektøren at det ikke skal være tillatt for voksne som er 20 år eller eldre å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet, i grupper på tre eller flere. Dette vil også gjelde på treningssentre, hvor individuell trening igjen er tillatt.

Det samme gruppeforbudet foreslås for andre fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Det er likevel tillatt med innendørs gruppetrening for toppidrettsutøvere.

Munnbind på offentlig sted der det ikke kan overholdes minst én meters avstand, og regulering av hvor mange som kan oppholde seg i butikker samtidig, foreslås videreført i forslaget til ny forskrift.

Krevende situasjon

– Årsaken til at vi anbefaler å forby trening og fritidsaktiviteter for voksne er at vi ønsker å begrense antall nærkontakter og dermed virusets mulighet til å spre seg. Vi er fremdeles i en krevende situasjon, og mener derfor dette er et nødvendig tiltak, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

– Vi ber Fredrikstad-folk om å holde ut. Vi forstår at dette er slitsomt. Spesielt nå som vi har fått en mutert virusvariant i nærområdet og strenge tiltak rundt oss. Samtidig starter vi opp vaksinasjonssenteret i Fredrikstad onsdag 3. februar, i tillegg til at fastlegene vaksinerer for fullt. Det er begynnelsen på slutten og et lyspunkt, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

13 nye smittede i Halden siste døgn

Det er registrert 13 nye smittetilfeller i Halden siste døgn. Alle tilfellene kan spores tilbake til utbruddet i Halden ishall, opplyser kommunen.

Det er nå 345 personer i Halden som har testet positivt for koronavirus, opplyser kommunen på sine nettsider.

Søndag 31. januar ble den engelske virusvarianten påvist i Halden, Sarpsborg og Moss. Utbruddet var knyttet til ishallen i Halden.