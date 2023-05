Kvinne tiltalt for overgrep mot mindreårig jente

En kvinne i 20-årene har blitt tiltalt, etter at hun ifølge politiet skal ha forgrepet seg på en 15 år gammel jente.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd gjentatte ganger i en bolig i Fredrikstad, over en periode på over et halvt år – fram til jenta fylte 16 år. I og med at hun da ikke lenger var under den seksuelle lavalderen, kunne ikke lenger den seksuelle omgangen defineres som ulovlig.

Kvinnens forsvarer har nettopp blitt oppnevnt og ikke fått snakket med den tiltalte ennå. Derfor kan han foreløpig ikke kommentere saken.

Heller ikke fornærmedes bistandsadvokat ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Det er satt av to dager til rettssaken i Søndre Østfold tingrett, som starter opp 21. oktober.