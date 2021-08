Høyesterett skal vurdere inndragning av mobil fra 13-åring

Det har ankeutvalget besluttet, skriver Rett24.

Gutten var 13 år da han i fjor vår oppbevarte et intimt bilde av en mindreårig venninne på sin mobiltelefon – en Iphone 11 til cirka 10.000 kroner. Deretter delte han bildet med flere andre, før han krevde penger av jenta for å slette det.

[ Slik skal 63 kjæledyr ha bodd i Råde: Trange bur, avføring og urin ]

Statsadvokat Stein Vale skal prosedere saken for Høyesterett. Han sa i juni til Rett24 at det ikke finnes rettspraksis på dette fra tidligere, og sier dette er en viktig prinsippsak.

– Dommen sender et viktig signal til ungdom om at selv om de er under den strafferettslige lavalder, kan de risikere at mobiltelefonen blir inndratt hvis de formidler seksualiserte bilder av barn, uttalte Vale.

Fredrikstad tingrett kom i februar til at telefonen ikke kunne inndras, før Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon i juni.

(©NTB)

[ Smuglet over en kilo narkotiske tabletter i sovepose ]