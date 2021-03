Møtte menn på Tinder - svindlet dem for hundretusener av kroner

Kvinnen erkjente straffskyld da saken kom opp i Moss tingrett i starten av februar. I dommen, som nylig ble avsagt, kommer det fram at hun kom i kontakt med menn på nettet og fikk dem til å sende henne penger via Vipps eller bankoverføringer. For å overtale mennene brukte hun falske forklaringer, som sykdom i familien eller at hun trengte pengene for å motta arv. Hun sendte minst én av mennene et nakenbilde på Snapchat.

– [Kvinnen] har etter rettens syn utnyttet tre personer som er følelsesmessige sårbare. Hennes hensikt med å oppnå kontakt med unge menn på Tinder har ikke vært å finne en kjæreste slik retten forstår det. Hensikten har vært å skape et tillitsforhold for så å overtale dem til å låne seg til dels store pengesummer, står det i dommen.

Hevdet hun skyldte utlendinger penger

Den første som ble svindlet var en mann fra Lier som kvinnen kom i kontakt med på Tinder i januar 2020. Mannen har forklart at hun virket som en hyggelig person og at de planla å treffes. Men plutselig skjedde det noe, og hun kunne ikke treffe ham likevel. Kvinnen opplyste at hun sto i gjeld til noen utlendinger. Hvis mannen hjalp henne, skulle hun betale ham dobbelt tilbake, fordi hun skulle motta en arv.

Kvinnen sa også at hun trengte penger i forbindelse med utestående husleie, sykdom og ulykker i familien.

Alt var bare løgn, innrømte hun i Moss tingrett. Mannen endte opp med å sende henne til sammen 13.100 kroner, fordelt på sju Vipps-overføringer. Han så aldri noe mer til pengene.

En mann sendte 240 000 kroner

Arvepenger ble også brukt som et lokkemiddel da en mann fra Sarpsborg kom i kontakt med kvinnen i juli 2020.

22-åringen hevdet at hun trengte penger til å nedbetale en gjeld, slik at hun kunne motta en farsarv på åtte millioner kroner. Kvinnen sa hun skulle betale det dobbelte tilbake av det mannen lånte henne.

Mannen forklarte at han følte seg presset til å sende kvinnen penger. Til sammen overførte han 70 300 kroner til kvinnens konto. Deler av denne pengesummen er allerede betalt tilbake.

Det siste svindelofferet opplyste at kvinnen tok med kontakt med ham på Tinder i september 2020. Over en periode på én måned forledet kvinnen ham til å sende til sammen 240 000 kroner, fordelt på ti overføringer.

Også her var forklaringen at hun trengte pengene til å nedbetale en gjeld, slik at hun kunne motta en arv på åtte millioner kroner. Dette forholdet anses som grovt på grunn av beløpets størrelse.

Dømt til fem måneders fengsel

Det var også skjerpende at ett av ofrene hun svindlet har autisme, noe kvinnen var kjent med.

Påtalemyndigheten la ned en påstand om fengsel i fem måneder. Dette var samme straff som Moss tingrett til slutt landet på. De valgte dog å gjøre 30 dager av straffen betinget, med en prøvetid på to år.

Retten mente det av allmennpreventive hensyn må gis en markant reaksjon i saker som dette, hvor det blir avdekket forhold der personer lar seg manipulere til å overføre penger til ukjente personer basert på nettkontakt.

Kvinnen er ikke tidligere straffedømt eller bøtelagt.

– Dette var en vekker for henne

Advokat Anja Karin Hellander, som forsvarte kvinnen i Moss tingrett, forteller at dommen ikke vil bli anket.

Kvinnen ble også dømt til å betale tilbake alle pengene hun svindlet til seg fra de tre mennene. Til sammen utgjør dette 308 800 kroner. Ifølge Hellander har kvinnen et ønske om å gjøre opp for seg.

– Dette var en vekker og et veiskille for henne. Hun har fått seg jobb nå og ønsker å stå til ansvar for disse erstatningskravene, sier advokaten.

Det at kvinnen ikke skjulte sin egen identitet, viser at ugjerningene var kortsiktig tenkt, påpeker hun.

– Hun har vært i en vanskelig økonomisk livssituasjon, noe som har presset fram dette, sier Hellander.

Vidar Sandland, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Uvanlig at en norsk kvinne står bak

Vidar Sandland, seniorrådgiver i NorSIS, forteller at det er flere måter å oppdage datingsvindel på.

– Hvis et kjærlighetsforhold baserer seg på at den ene må dekke utgifter til den andre, særlig før du har møttes fysisk, er det stor sjanse for at det er svindel, sier han.

Ifølge Sandland er det sjeldent at kvinner lurer menn på denne måten. Vanligvis er det motsatt. Og ekstra uvanlig er det at svindleren er norsk.

– Jeg har så å si aldri hørt om nordmenn som står bak en datingsvindel. Det er stort sett bare utlendinger med falske profiler som gjør dette. Det at noen fremstår med fullt navn, gjør det enkelt å etterforske. Det blir nesten som å rane en bank uten maske, sier han.

Samtidig er det lett å bli lurt, ifølge seniorrådgiveren.

– Selv om du er høyt utdannet og burde forstått at det er svindel, kan du likevel falle for det. De spiller på følelser og bygger tillit. Det vi merker er at det er vanskelig å snakke fornuft til folk som har blitt forelska, sier han.

Fem råd for å sikre deg

NorSIS driver nettsiden nettvett.no. De har følgende råd for å unngå å bli utsatt for datingsvindel:

Vær skeptisk dersom:

▪ Noen du chatter med ber om penger.

▪ Er veldig opptatt av å trekke samtalen over på et annet medium.

▪ Søker privat informasjon om deg og er veldig opptatt at å bygge tillit hos deg.

▪ Han eller hun sender deg store mengder e-post og er pågående.

▪ Dersom profilens profilbilde ser profesjonelt ut eller er arrangert med tillitsskapende detaljer som uniformer eller spesielt velkledde personer.

